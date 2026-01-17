Nunca faça isto à sua roupa. Pode ser um erro crucial

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 11min
Nunca faça isto à sua roupa. Pode ser um erro crucial - TVI

Especialistas alertam para este hábito que muitos têm e não deviam

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Com a rotina acelerada e a acumulação de tarefas do dia a dia, não é raro esquecer a roupa dentro da máquina após o fim da lavagem. A questão surge de imediato: será seguro deixar as peças húmidas no interior durante várias horas?

Segundo o site La Razon, uma especialista esclarece que a roupa pode permanecer na máquina até cerca de 10 horas, desde que o tambor se mantenha fechado. Dentro desse intervalo, as peças podem ser retiradas normalmente para secar ou, se necessário, passar por um ciclo rápido de enxaguamento para recuperar a sensação de frescura.

O problema surge quando esse tempo é ultrapassado. A humidade acumulada cria as condições ideais para o aparecimento de odores desagradáveis, como o cheiro a mofo, e pode comprometer a textura e a durabilidade dos tecidos. Além disso, a roupa tende a ficar mais áspera ao toque, podendo causar desconforto ou reações em pessoas com pele mais sensível.

Se o mau cheiro já estiver presente, a solução passa por lavar novamente as peças, utilizando detergente e, sempre que possível, ingredientes naturais como vinagre branco ou bicarbonato de sódio, conhecidos pela sua eficácia na neutralização de odores. É também importante respeitar a temperatura da água e as instruções das etiquetas, sobretudo no caso de tecidos mais delicados.

Para evitar este problema, o ideal é retirar a roupa da máquina assim que o programa termina e colocá-la a secar num local bem arejado ou ao ar livre. Este gesto simples ajuda a manter as peças frescas, evita odores indesejados e contribui para prolongar a vida útil da roupa.

Relacionados

Estas são as três cores mais usadas por pessoas inteligentes

Mais barato do que a Disneyland, este parque temático é o plano perfeito para 2026

Mais Vistos

Salvador Biernat, Nico de «Amor à Prova», é filho de um ator famoso de «Morangos com Açúcar»

Amor à Prova
qua, 14 jan
1

Salvador Biernat é filho de um conhecido ator

qua, 14 jan
2

Vem aí em «Amor à Prova»: Encantado com o filho, Cris quer assumir a paternidade

Amor à Prova
dom, 11 jan
3

Mais barato do que a Disneyland, este parque temático é o plano perfeito para 2026

seg, 12 jan
4

Vem aí em «Amor à Prova»: Com o casamento a ruir, Alice procura consolo nos braços de Cris

Amor à Prova
Ontem
5

Exclusivo «Amor à Prova»: Cris avança com o transplante para salvar Nico

Amor à Prova
seg, 12 jan
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Amor à Prova»: A dias do transplante, Cris fica doente?

Amor à Prova
Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Cobra comete um deslize e fica nas mãos de Caio

Terra Forte
Ontem

«A minha mãe tem Alzheimer»: Atriz conhecida vive momento difícil e deixa video comovente

Ontem

Aos 60 anos, atriz famosa tira curso de enfermagem

qui, 15 jan

Salvador Biernat, Nico de «Amor à Prova», é filho de um ator famoso de «Morangos com Açúcar»

Amor à Prova
qua, 14 jan

Vem aí em «Terra Forte»: Mensagem falsa afasta Flor e Sammy

Terra Forte
Ontem
FORA DO ECRÃ

«A minha mãe tem Alzheimer»: Atriz conhecida vive momento difícil e deixa video comovente

Ontem

Este é o esconderijo de Matilde Breyner… e a reação dos fãs é hilariante

qui, 15 jan

Aos 60 anos, atriz famosa tira curso de enfermagem

qui, 15 jan

«Amo-te»: Marta Melro não esconde mais e abre o coração

qui, 15 jan

«Não tenho capacidade (...) de fingir que está tudo bem»: Rosa Bela quebra o silêncio sobre o que está a viver

qua, 14 jan

'Regresso ao passado' leva Sara Prata tomar uma decisão

Queridos Papás
qua, 14 jan
Mais Fora do Ecrã