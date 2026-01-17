Nunca faça isto à sua roupa. Pode ser um erro crucial

Com a rotina acelerada e a acumulação de tarefas do dia a dia, não é raro esquecer a roupa dentro da máquina após o fim da lavagem. A questão surge de imediato: será seguro deixar as peças húmidas no interior durante várias horas?

Segundo o site La Razon, uma especialista esclarece que a roupa pode permanecer na máquina até cerca de 10 horas, desde que o tambor se mantenha fechado. Dentro desse intervalo, as peças podem ser retiradas normalmente para secar ou, se necessário, passar por um ciclo rápido de enxaguamento para recuperar a sensação de frescura.

O problema surge quando esse tempo é ultrapassado. A humidade acumulada cria as condições ideais para o aparecimento de odores desagradáveis, como o cheiro a mofo, e pode comprometer a textura e a durabilidade dos tecidos. Além disso, a roupa tende a ficar mais áspera ao toque, podendo causar desconforto ou reações em pessoas com pele mais sensível.

Se o mau cheiro já estiver presente, a solução passa por lavar novamente as peças, utilizando detergente e, sempre que possível, ingredientes naturais como vinagre branco ou bicarbonato de sódio, conhecidos pela sua eficácia na neutralização de odores. É também importante respeitar a temperatura da água e as instruções das etiquetas, sobretudo no caso de tecidos mais delicados.

Para evitar este problema, o ideal é retirar a roupa da máquina assim que o programa termina e colocá-la a secar num local bem arejado ou ao ar livre. Este gesto simples ajuda a manter as peças frescas, evita odores indesejados e contribui para prolongar a vida útil da roupa.