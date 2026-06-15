Diga adeus às manchas nos estofos: a máquina da Rowenta que substitui as limpezas profissionais está em promoção

Este artigo pode conter links afiliados*

Quem partilha a casa com crianças ou animais de estimação sabe que os pequenos acidentes com líquidos e a sujidade nos sofás ou tapetes acontecem quando menos se espera. Em vez de recorrer a serviços de limpeza dispendiosos ou aceitar as manchas como parte da decoração, a Rowenta Clean It Hot & Cold surge como uma alternativa viável para o quotidiano, permitindo devolver o aspeto original aos tecidos sem sair de casa e por um valor bastante competitivo.

A recetividade por parte dos consumidores tem sido muito positiva, com avaliações que elogiam a capacidade do aparelho em lidar com o dia a dia de forma ágil. Quem já o testou refere que remove a sujidade num instante, sublinhando que a função de aquecimento da água faz a diferença no resultado final dos estofos. Outros compradores apontam ainda a boa potência de sucção e o formato compacto como grandes mais-valias, tornando-o fácil de arrumar após cada utilização.

Compre aqui a sua máquina Rowenta com 32% de desconto

Higienização profunda com água quente e ação integrada

O grande diferencial deste modelo reside na capacidade de elevar a temperatura da água de forma autónoma até aos 60ºC, mantendo-a constante ao longo de todo o processo. Esta característica permite amolecer a sujidade incrustada e dissolver resíduos gordurosos com muito maior rapidez. Além disso, o equipamento executa todo o ciclo de manutenção de uma só vez: aplica a mistura de água com detergente, escova a superfície através dos seus acessórios e aspira de imediato o líquido, evitando que as fibras fiquem excessivamente ensopadas.

Elevada potência de sucção e versatilidade para várias superfícies

Com um motor de 1150 W, o aparelho assegura uma extração rápida da humidade, o que acelera significativamente o tempo de secagem dos materiais. Para garantir que responde às diferentes necessidades da casa, o conjunto inclui várias cabeças intercambiáveis. Esta flexibilidade torna-o adequado para tratar dos sofás da sala, de tapetes, colchões e até do interior dos automóveis, adaptando-se perfeitamente a diferentes espessuras e texturas de tecido.

Aproveite a oferta flash e adquira o aparelho na Amazon por 169,99€

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.