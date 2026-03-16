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Quase metade do preço: aproveite o desconto de 42% neste aspirador vertical da Rowenta

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  • Hoje às 13:32
Quase metade do preço: aproveite o desconto de 42% neste aspirador vertical da Rowenta - TVI
Aspirador
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A Festa de Ofertas de Primavera da Amazon está a terminar e este modelo é a oportunidade que faltava para reformar o seu aspirador antigo.

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Se estava à espera do momento certo para se livrar dos cabos e do peso dos aspiradores tradicionais, esse momento chegou. A Rowenta X-PERT 7.60 está a ser um dos produtos mais procurados deste último dia de descontos na Amazon, e não é difícil perceber porquê: o preço caiu de 193,13 € para 111,81 €. É um desconto direto de 42% num equipamento de uma marca que todos os portugueses conhecem e confiam.

O que faz deste modelo uma compra inteligente?

A grande vantagem desta versão é o equilíbrio entre potência e leveza. Com apenas 2 kg de peso total, ele move-se com uma agilidade impressionante, permitindo limpar a casa num instante sem o cansaço habitual. O bocal de sucção vem equipado com luzes LED potentes, um detalhe que faz toda a diferença porque revela aquele pó "invisível" e os pelos de animais que costumam passar despercebidos debaixo dos móveis.

Para quem sofre de alergias ou tem animais em casa, este modelo inclui um filtro HEPA lavável que retém as partículas mais finas, garantindo que o ar que sai do aspirador é limpo. Além disso, em poucos segundos, ele transforma-se num aspirador de mão super leve (apenas 1,2 kg) com acessórios específicos para limpar o sofá, as frestas das janelas ou até o interior do carro com total liberdade.

Outro ponto que os utilizadores elogiam nas avaliações é a facilidade de arrumação: o aspirador traz uma base de parede onde pode guardar também os acessórios, ocupando o mínimo de espaço. Com uma bateria que dura 45 minutos, é a ferramenta ideal para a manutenção diária, garantindo eficácia sem ter de gastar centenas de euros.

Como hoje é o último dia da campanha da Amazon, o stock está a voar. Se procura um aspirador vertical prático, fiável e que não desilude na potência, o Rowenta X-PERT 7.60 é o "negócio do dia".

Adquira aqui

rowenta X-PERT 7.60,

 

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

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