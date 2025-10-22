Passa de aspirador vertical a aspirador de mão em segundos e custa 121 euros

Passa de aspirador vertical a aspirador de mão em segundos e custa 121 euros

Com luzes LED na escova e apenas 1,4 kg, este aspirador tem mais de 6 mil avaliações positivas.

O Rowenta XPert 6.60 é para quem precisa de aspirar todos os dias — seja por causa dos pelos do cão, das migalhas que as crianças deixam pelo sofá ou da areia que vem do parque colada aos sapatos. Pesa apenas 1,4 kg e funciona sem fios, o que facilita passar rapidamente pela casa sem andar a arrastar cabos ou a trocar de aparelho. A estrutura divide-se em duas partes: com o tubo de extensão, aspira o chão, e sem ele transforma-se num aspirador de mão para limpar o sofá, os cantos ou o interior do carro ao fim de semana. Por 121 euros, é um investimento acessível para quem quer manter tudo limpo sem complicações.

Três modos, um equipamento

Este aparelho adapta-se a cada tarefa: funciona como aspirador vertical, aspirador de mão ou bocal fino para cantos e ranhuras. Basta encaixar ou retirar as peças consoante a necessidade. A escova motorizada para o chão inclui luzes LED, que revelam até a sujidade mais discreta — ideal para áreas pouco iluminadas, como debaixo da cama ou do sofá. Para obstáculos mais difíceis, como areia incrustada em tapetes, basta ativar o "modo boost" com o gatilho lateral. Como refere um utilizador entre as mais de seis mil avaliações, "funciona bem e a bateria dura mais do que esperava."

Autonomia que acompanha o ritmo do dia

A bateria deste aspirador oferece até 45 minutos no modo eco — suficiente para aspirar uma casa inteira. Demora cerca de quatro horas a carregar, mas é removível, o que permite carregá-la à parte, sem precisar de ligar o aspirador à tomada. "É leve e aspira rapidamente tudo o que é necessário", destaca outro comprador. O depósito de 0,55 litros esvazia-se com um clique, e todas as peças podem ser lavadas com água corrente. 

Aprovado por quem tem exigências práticas

Quem já comprou valoriza especialmente a versatilidade do aparelho. "Adoro, é muito fácil de usar e cabe em qualquer canto. Tenho dois cães e uso todos os dias", partilha uma utilizadora. Os comentários destacam a bateria removível e a facilidade de manuseio, características que fazem a diferença no uso diário, especialmente em casas com animais ou crianças.

Um aspirador que se adapta à rotina

Por 121,98€ (com 13% de desconto), o Rowenta XPert 6.60 reúne leveza, autonomia e versatilidade num único aparelho. É uma solução prática para quem procura simplificar as limpezas sem multiplicar equipamentos ou fazer um grande investimento.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

