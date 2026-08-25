Vem aí «A Madrasta»: Eduardo desconfia de Pedro e prepara-se para ajudar Diana a desmascarar o assassino

Em «A Madrasta», Eduardo (Rúben Garcia) partilha com Camila (Ana Lopes) a suspeita de que Pedro (Albano Jerónimo) possa ser o assassino.
Camila fica preocupada, sobretudo porque considera que Diana (Inês Castel-Branco) não está a conseguir manter a racionalidade quando o assunto é Pedro. Para Camila, Diana precisa da ajuda de ambos para conseguir desmascarar o verdadeiro assassino.
Eduardo garante que fará tudo o que estiver ao seu alcance para ajudar. Perante a situação, Camila compromete-se a arranjar-lhe um lugar onde possa ficar.