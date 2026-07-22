Ator português já não esconde o namorado e fãs reagem: «Que casal bonito»

Durante anos, Rui Andrade optou por manter a sua vida amorosa privada. Mas essa discrição parece agora dar lugar a uma nova fase. O cantor e ator português tem partilhado alguns momentos ao lado do namorado, Bruno Rodrigues, e os seguidores não escondem o entusiasmo ao ver o artista mais feliz do que nunca.

Nas redes sociais, Rui Andrade tem mostrado, de forma natural e sem grandes exposições, alguns registos da relação. As imagens rapidamente conquistaram os fãs, que encheram as caixas de comentários com mensagens de carinho. Entre as reações, multiplicam-se elogios como «Lindos», «Que casal bonito» e «Muitas felicidades para os dois».

Conhecido do público português desde os tempos em que integrou vários projetos de ficção da TVI, como os "Morangos com Açucar", Rui Andrade construiu uma carreira que passou pela representação antes de se afirmar também no mundo da música. Apesar da notoriedade, sempre procurou proteger a esfera pessoal, razão pela qual esta maior abertura em relação ao namoro acabou por surpreender muitos admiradores.

O companheiro do artista é Bruno Rodrigues, médico dentista, com quem mantém uma relação há cerca de um ano. Embora ambos prefiram viver o romance com discrição, já partilharam alguns momentos especiais nas redes sociais. No verão passado, Bruno assinalou uma data importante da relação com uma declaração que emocionou os seguidores, ao referir que estava há «6 meses ao lado da pessoa mais maravilhosa que podia ter conhecido».

Desde então, o casal tem surgido junto em várias ocasiões, sempre acompanhado por uma onda de comentários positivos. A cumplicidade entre os dois e a forma tranquila como vivem esta história de amor continuam a conquistar os fãs, que celebram cada nova partilha de Rui Andrade ao lado de Bruno Rodrigues.

Veja na galeria alguns dos momentos mais especiais partilhados pelo casal.