A ter um enfarte, conhecido ator relata drama com Saúde 24: «Uma hora e meia e não atenderam…»

Foi há uma semana que o ator Rui de Sá teve um dos maiores sustos da sua vida. Teve um enfarte quando se encontrava a trabalhar no restaurante.

Em declarações à revista TV7 dias, revelou o verdadeiro pesadelo que viveu. «É uma coisa horrível, não desejo a ninguém. Parece que o peito… é uma pressão, apanha o lado esquerdo do pescoço também, o braço».

Rui de Sá, de 65 anos, foi à farmácia e foi aconselhado a ligar para a Linha Saúde 24. «Estive uma hora e meia para me atenderem e não me atenderam», lamenta.

O ator voltou ao trabalho, mas viria a sentir-se pior. «Às 14 horas foi quando deu o primeiro, às 17 horas volta outra vez e mais forte. Aqui já não estava sozinho, ligaram para o 112. Veio o INEM, fizeram logo o eletrocardiograma e disseram logo que era um coágulo. Fui para o Hospital Garcia de Orta, onde fui muito bem tratado».

Rui foi submetido a um cateterismo e colocação de uma prótese na artéria. Ator, encenador e dobrador, Rui de Sá tem um papel importante na ficção da TVI, tendo participado, por exemplo, no «Inspetor Max» e «Jardins Proibidos». Também trabalhou como diretor de atores.