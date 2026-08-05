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Ator com carreira marcante na TVI tem enfarte e é internado de urgência

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Ator com carreira marcante na TVI tem enfarte e é internado de urgência - TVI
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Foto: DR

Rui de Sá, ator, encenador e dobrador, enfrenta um delicado momento de saúde

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Rui de Sá, figura importante no mundo da ficção nacional, sofre um enfarte do miocárdio e está hospitalizado, no Hospital Garcia de Orta, em Almada. Foi o próprio artista, de 65 anos, que deu conta do problema de saúde. Rui explicou que já foi submetido a um cateterismo e colocação de uma prótese na artéria. 

 Ator, encenador e dobrador, Rui de Sá tem um papel importante na ficção da TVI, tendo participado, por exemplo, no «Inspetor Max» e «Jardins Proibidos». Também trabalhou como diretor de atores.

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