«Verbalizei que era um homem gay»: Atores reagem a desabafo de famoso apresentador

O ator e apresentador Rui Maria Pego, filho da apresentadora Julia Pinheiro, de 36 anos, partilhou recentemente um carrossel de imagens no Instagram relacionado com uma trend em que as pessoas recordam as suas vivências em 2016. No seu post, o ator refletiu sobre um ano que descreve como marcante, duro e de grande transformação, tanto a nível pessoal como profissional.

Para o ator, 2016 foi o ano que libertou uma enxurrada de mudanças: foi o momento em que enfrentou medos profundos e assumiu-se publicamente como homossexual, dando um passo fundamental para se libertar da vergonha e da auto-repressão. No mesmo ano, recordou momentos de grande impacto mundial e pessoal: o massacre na discoteca Pulse em Orlando, que vitimou dezenas de pessoas queer, e o lançamento da segunda temporada do “Filho da Mãe”, que incluiu um musical e antecipou, de forma premonitória, a entrada em ensaios da peça Avenida Q.

Profissionalmente e pessoalmente, Ru Maria Pego viveu experiências únicas: três meses nos Estados Unidos, incluindo estadia em Nova Iorque, estudo de teatro musical e descobertas sobre si mesmo. Partilhou aventuras pelo país, desde a Route 66 ao Burning Man, carregado de amigos, experiências intensas e momentos de autoconhecimento, sempre acompanhado pelo humor e pela intensidade que marcaram aquela fase da vida.

O ator falou também sobre os lutos vividos: relações, amizades e a perda precoce do seu cão, Bento, num inverno gelado. Destacou viagens marcantes, como a ida à Argentina para visitar a irmã Matilde, e momentos de introspeção que o ajudaram a desenhar o caminho do seu futuro.

No seu texto, Rui Maria Pego concluiu refletindo sobre a força transformadora do ano: “Se este ano for metade do que foi esse, por mais violento que tenha sido, todas as estruturas serão abaladas, e com isso faremos o parto de um novo mundo. Quero acreditar.”

A partilha emocionou seguidores e amigos, com comentários de apoio e admiração. Maria Botelho Moniz escreveu: “A viagem — e a amizade — de uma vida. ❤️🚘”, enquanto Inês Aires Pereira reagiu com um emocionado “Ai meu Deussss!!!”. Rui Melo e Ana Cloe também reagiram. Já a radialista Filipa Galrão destacou: “Rompeste barreiras, para ti e para os que estavam à tua volta”. Muitos outros elogios sublinharam a profundidade das palavras do ator e a coragem de se expor de forma tão honesta e inspiradora.

Com esta reflexão, Ru Maria Pego mostra como um ano difícil pode ser transformador, tornando-se num marco de coragem, descoberta pessoal e libertação, inspirando quem o segue a enfrentar os próprios desafios com autenticidade e determinação.