Sara Barradas faz apelo e pedido de ajuda

Esta quinta-feira, 3 de outubro de 2024, Sara Barradas fez uma partilha nos Instastories em forma de pedido de ajuda para um menino, Rui Mário.

O menino tem paralisia cerebral causada no parto e precisa de fazer tratamentos no estrangeiro. Posto isto, a atriz decidiu partilhar a história para chegar a mais pessoas. Acabou por fazer também um apelo, a quem ter oportunidade, par ajudar: «A jornada do Rui continua... Dos 30000 euros que necessitam para o tratamento na Tailândia, já só faltam 15000 euros. Se quinze mil pessoas derem 1 euro...».

Esta já não é a primeira vez que a atriz pede ajuda aos seus seguidores para mudar a vida deste menino.