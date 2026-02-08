É muito próximo de Cristina Ferreira e namora com uma das atrizes mais bonitas de «Morangos com Açúcar»

Um profissional de renome.

Rui Valido é um fotógrafo português com uma carreira consolidada no retrato de celebridades e na cobertura de eventos sociais e de moda em Portugal. O seu trabalho inclui sessões com figuras públicas e capas de revistas, e é frequentemente destacado pelo impacto visual e emotivo das suas imagens.

Uma das relações profissionais mais marcantes de Rui Valido no meio mediático é com Cristina Ferreira, que já descreveu o fotógrafo como alguém especial na sua vida. A apresentadora destacou publicamente a importância de Valido no seu trabalho e na sua equipa, referindo-o como “insubstituível” e “uma das pessoas incríveis da minha vida”.

Além do trabalho profissional, Rui Valido também tem surgido nas notícias pela sua vida pessoal. O fotógrafo tem uma relação amorosa com a atriz e autora Mariana Martinho, conhecida por ter brilhado na série juvenil Morangos com Açúcar e por outras vertentes da sua carreira artística e literária.

Mariana Martinho, além da sua ligação à série que marcou gerações, tem um percurso académico diversificado — incluindo formação em gestão e experiências de voluntariado e internacional — e lançou recentemente um livro intitulado Uma Viagem para a Vida, onde partilha reflexões sobre crescimento pessoal e autoconhecimento.

Recode a passagem de Mariana e da irmã Margarida pelo «Bom Dia Alegria»:

