Bruno Cabrerizo fala sobre nova fase: «Começo um novo ciclo»

Esta sexta-feira, 19 de julho de 2024, foi um dia duplamente especial para Bruno Cabrerizo. O ator completou o seu 45º aniversário e despediu-se das gravações de «Festa é Festa».

Através de um texto emocionante, o artista falou sobre esta nova fase: «Hoje começo um novo ciclo! Mais um ano de vida com muita saúde!!! Ao mesmo tempo encerro outro ciclo. Terminei de gravar Festa é Festa. Voa Gabanna Júnior!!!!! Achei simbólica essa “coincidência” de fechamento e início caírem no mesmo dia. Tudo tem um porquê!».

Acabou, deixando o grande agradecimento: «Obrigado pelo carinho que recebi através de mensagens e chamadas. Por aqui o Gabanna se despede e o Bruno saúda o novo ano. Obrigado e até já».

Recorde-se que poderá continuar a ver Bruno Cabrerizo na pele de Gabanna Júnior, em «Festa é Festa»: Foi uma promessa do hóquei de praia Carioca (que não usa patins). A mãe confiante de que ele iria ser uma estrela de hóquei em Itália mandou-o, na juventude, para Itália, para se dedicar à carreira de hóquei na Europa. Acontece que Gabanna teve uma queda feia a primeira vez que tentou usar patins e nunca mais aprendeu a patinar devido à fobia que desenvolveu. Contudo, os pais não aceitaram que ele desistisse da sua paixão, o hóquei, e assim foram pagando vários cursos de treinador. Apesar de ter apenas treinado uma equipa pequena e sem expressão, o seu avô, e amigo de Corcovada dos tempos do Brasil, mentiu sempre a todos sobre a carreira do neto. Corcovada, crente de que o neto do seu amigo era um bom treinador, decide contratá-lo, como treinador adjunto, para vir ajudar a salvar o hóquei da Bela Vida. Gabanna, que está falido em Itália, e sofreu recentemente um desgosto amoroso quando a sua noiva Dolce o abandonou no altar, aceita o convite e acredita que vem treinar uma boa equipa de grande potencial. Assim, decide abraçar o projecto. Além dos vários cursos de treinador, Gabanna tirou cursos online de motivação desportiva e coach de atletas. Pode dizer se que é o Chagas Freitas do hóquei. Tem a mania que é bom e, acima de tudo, acha que é um motivador de massas. Faz discursos totalmente inócuos, que não querem dizer nada, que na verdade ninguém entende bem, mas todos (à excepção de Tomé) adoram. Gabanna tem como objectivo tornar se o treinador principal do hóquei da Bela Vida e assim mostrar aos pais que valeram a pena todos os sacrifícios na sua formação e que, finalmente, venceu na vida. Acontece que Gabanna não é mais competente que nenhum dos outros da equipa, embora se ache o máximo. E a equipa também o acha. Será arqui-inimigo de Tomé, que não irá abdicar do seu cargo, até porque precisa dele para recuperar o café. Gabanna fará de tudo para destronar Tomé, usando-se da sua personalidade instigadora, mentirosa e troca-tintas. Fala nas costas, nunca assume os erros, porque a culpa nunca é sua, e a única pessoa que vê tudo isto é Tomé, porque a restante aldeia acha-o o máximo e parece que está enfeitiçada por ele.