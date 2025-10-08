De 111 para 61 euros: esta air fryer gigante com 9 programas está a fazer sucesso

Este artigo pode conter links afiliados*

Para quem tem uma família numerosa — ou simplesmente adora cozinhar em quantidade —, já não há desculpas para pratos a meio caminho. A Russell Hobbs Satisfry XXL chegou para mudar o jogo: com 8,3 litros de capacidade, consegue preparar desde um frango inteiro até uma pizza de 26 centímetros. Durante o Prime Day, o modelo está a um preço irresistível: de 111€ passou para 60,98€, numa oferta exclusiva para membros Prime. Com mais de mil avaliações e uma classificação média de 4,5 estrelas, é uma das air fryers mais populares da Amazon e superou as cem compras só no último mês.

Com 1800W de potência e temperatura ajustável entre 40°C e 200°C, a Satisfry XXL cozinha de forma rápida e homogénea, dispensando quase totalmente o uso de óleo — até 80% menos gordura do que as frituras tradicionais. As nove funções automáticas permitem preparar facilmente batatas, peixe, carne, legumes, pizzas ou frango, bastando selecionar o programa ideal e deixar o aparelho fazer o resto.

A praticidade é outro ponto que conquista. O ecrã tátil digital torna o controlo intuitivo, o alarme de remoção ajuda a garantir um cozinhado uniforme e o desligamento automático assegura total segurança. O revestimento antiaderente facilita a limpeza, e as peças compatíveis com a máquina de lavar loiça poupam tempo no final. O design, em preto texturizado com detalhes prateados, é moderno e discreto — um eletrodoméstico que fica bem em qualquer cozinha.

O Prime Day da Amazon, que decorre a 7 e 8 de outubro, é o momento certo para investir em tecnologia e renovar os essenciais lá de casa. As ofertas são exclusivas para membros Prime, com entregas rápidas, devoluções simples e acesso a séries, filmes, música e muito mais. Mesmo sem subscrição, é possível aderir a tempo e aproveitar as promoções — e esta air fryer XXL é uma das que merece destaque absoluto na lista.

