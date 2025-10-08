De 111 para 61 euros: esta air fryer gigante com 9 programas está a fazer sucesso

Este artigo pode conter links afiliados*

De 111 para 61 euros: esta air fryer gigante com 9 programas está a fazer sucesso - TVI
Russell Hobbs Satisfry XXL
Russell Hobbs Satisfry XXL

O Prime Day trouxe um desconto irresistível numa das air fryers mais vendidas da Amazon: de 111 para 61 euros

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Para quem tem uma família numerosa — ou simplesmente adora cozinhar em quantidade —, já não há desculpas para pratos a meio caminho. A Russell Hobbs Satisfry XXL chegou para mudar o jogo: com 8,3 litros de capacidade, consegue preparar desde um frango inteiro até uma pizza de 26 centímetros. Durante o Prime Day, o modelo está a um preço irresistível: de 111€ passou para 60,98€, numa oferta exclusiva para membros Prime. Com mais de mil avaliações e uma classificação média de 4,5 estrelas, é uma das air fryers mais populares da Amazon e superou as cem compras só no último mês.

Com 1800W de potência e temperatura ajustável entre 40°C e 200°C, a Satisfry XXL cozinha de forma rápida e homogénea, dispensando quase totalmente o uso de óleo — até 80% menos gordura do que as frituras tradicionais. As nove funções automáticas permitem preparar facilmente batatas, peixe, carne, legumes, pizzas ou frango, bastando selecionar o programa ideal e deixar o aparelho fazer o resto.

Adquira aqui

air fryer russel hobs xxl

A praticidade é outro ponto que conquista. O ecrã tátil digital torna o controlo intuitivo, o alarme de remoção ajuda a garantir um cozinhado uniforme e o desligamento automático assegura total segurança. O revestimento antiaderente facilita a limpeza, e as peças compatíveis com a máquina de lavar loiça poupam tempo no final. O design, em preto texturizado com detalhes prateados, é moderno e discreto — um eletrodoméstico que fica bem em qualquer cozinha.

O Prime Day da Amazon, que decorre a 7 e 8 de outubro, é o momento certo para investir em tecnologia e renovar os essenciais lá de casa. As ofertas são exclusivas para membros Prime, com entregas rápidas, devoluções simples e acesso a séries, filmes, música e muito mais. Mesmo sem subscrição, é possível aderir a tempo e aproveitar as promoções — e esta air fryer XXL é uma das que merece destaque absoluto na lista.

 

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

Relacionados

Controla pelo telemóvel e poupa energia: este aquecedor elegante está com 35% de desconto

O robot que aspira, esfrega e se esvazia sozinho está com 57% de desconto

Rugas e manchas: o sérum anti-idade mais vendido da Amazon está a conquistar mulheres e homens

Porque anda toda a gente a usar champô de cebola? Fomos descobrir

Mais Vistos

Vem aí em «A Fazenda»: Esta é Laura, a mulher que vai mudar o rumo da novela

A Fazenda
qua, 1 out
1

Há um novo casal na TVI e os fãs estão eufóricos com a novidade

seg, 6 out
2

Exclusivo «A Fazenda»: Duarte revela a verdade sobre a violação de Júlia à mãe

A Fazenda
dom, 28 set
3

Vem aí em «A Fazenda»: Há clima de romance entre Laura e Ary?

A Fazenda
Hoje
4

Em 1992, esta atriz foi considerada a mulher mais bonita de Portugal. Como está agora?

Queridos Papás
seg, 6 out
5

Marisa Cruz arranca suspiros no mar: «Linda e muito sensual»

Queridos Papás
2 mai 2024
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «A Fazenda»: Pai de Joel torna-se cúmplice dele num crime sombrio

A Fazenda
Ontem

Vem aí em «A Protegida»: Ao descobrir o segredo de JD, Jorge decide agir rapidamente

A Protegida
Ontem

Nos anos 80, foi considerada uma das mulheres mais bonitas e com personalidade de Portugal. Veja como ela mudou

Ontem

«Aviso todas as mães»: o grito de revolta de atriz conhecida após o filho ser alvo de bullying

Ontem

Inês Aires Pereira faz alerta máximo sobre a medicação da depressão: «É super errado. Já conheci pessoas que fizeram isto e..»

Ontem

Vem aí em «A Fazenda»: Filho de Esmeralda faz um pacto com o diabo?

A Fazenda
Ontem
FORA DO ECRÃ

Kika Cerqueira Gomes é surpreendida com pedido muito esperado: «Queres...?»

Festa é Festa
Hoje

Depois de tudo o que viveu, Mickael Carreira confessa a lição que o mudou para sempre

Hoje

«Descobrimos este sítio imperdível»: Kelly Bailey e Lourenço Ortigão vivem momentos únicos em local especial

A Fazenda
Hoje

Inês Aires Pereira faz alerta máximo sobre a medicação da depressão: «É super errado. Já conheci pessoas que fizeram isto e..»

Ontem

«Sofri de violência doméstica»: Esta atriz enfrentou o mesmo drama na ficção e na vida real

Ontem

«Aviso todas as mães»: o grito de revolta de atriz conhecida após o filho ser alvo de bullying

Ontem
Mais Fora do Ecrã