Ruy de Carvalho reage a rumores sobre o seu estado de saúde: «Já é tempo de alguém fazer alguma coisa»

Ruy de Carvalho, aos 98 anos, desmente rumores sobre a sua saúde e afirma estar bem e rodeado da família.

O ator apela ao fim das notícias sensacionalistas, alertando para a desinformação que afeta também outros colegas.

"Já é tempo de alguém fazer alguma coisa", sublinha Ruy, pedindo mais responsabilidade na partilha de informação online.

Ruy de Carvalho, veterano e respeitado ator português de 98 anos, sentiu-se recentemente obrigado a fazer um esclarecimento público nas redes sociais, depois de ver circular online informações falsas sobre o seu estado de saúde.

Vale a pena recordar as palavras do ator num dos momentos mais inspiradores da Gala da TVI:

Através de uma publicação na sua conta oficial de Instagram, o ator desmentiu categoricamente os rumores, lamentando o conteúdo das notícias que, segundo o próprio, não têm qualquer fundamento. “Eu sei que vou a caminho dos 99 anos, mas ainda gosto muito de viver, de estar com os filhos, netos, bisnetos e muitos e queridos amigos, como os que estão nesta foto, onde falta o meu filho João e o meu genro Paulo”, escreveu, numa mensagem partilhada esta terça-feira, 15 de julho.

Ruy de Carvalho lamenta profundamente a propagação de notícias falsas e dirigiu palavras firmes aos autores das mesmas: “Parem com as notícias sensacionalistas, que não partem dos nossos órgãos de comunicação social. Não são só comigo. São também com outros colegas meus. Não se faz. Não vos leva a nada a não ser ganhar dinheiro com a tristeza das pessoas.”

No final da sua publicação, o ator deixou um apelo direto, sublinhando a necessidade de ação face à desinformação: “Já é tempo de alguém fazer alguma coisa.”

Com este esclarecimento, Ruy de Carvalho reafirma que se encontra bem de saúde e a desfrutar da companhia da família, enquanto denuncia um fenómeno cada vez mais comum entre figuras públicas: a divulgação de conteúdos alarmistas e infundados com o objetivo de atrair cliques e atenção. Esta já não é a primeira vez que surgem informações falsas relativamente a Ruy de Carvalho.