«Tanto tempo sem ti»: Aos 98 anos, Ruy de Carvalho emociona ao falar do grande amor da sua vida

Ruy de Carvalho , de 98 anos, assinalou nas redes sociais os 18 anos da morte da mulher, Ruth de Carvalho , falecida a 10 de setembro de 2007, aos 79 anos, com uma homenagem emotiva.

O ator partilhou uma fotografia a preto e branco da companheira e escreveu: "18 anos, meu amor. Tanto tempo sem ti", recebendo inúmeras mensagens de apoio dos seguidores.

No dia 10 de setembro de 2007, Ruth de Carvalho, companheira de toda a vida de Ruy de Carvalho, faleceu aos 79 anos. Esta quarta-feira, precisamente 18 anos depois da sua partida, o ator, hoje com 98 anos, assinalou a data com uma homenagem nas redes sociais.

O artista partilhou uma fotografia a preto e branco da mulher e escreveu na legenda: "18 anos, meu amor. Tanto tempo sem ti". A publicação emocionou os seguidores, que rapidamente deixaram mensagens de apoio e conforto. Entre os comentários podia ler-se: "Tão linda. Um abracinho de conforto, querido Ruy", "Que linda! Um grande beijinho para si" ou ainda "Beijinhos e um abracinho de conforto".

Também a filha do ator, Paula de Carvalho, recordou a mãe com a simples mensagem: "Mãe adorada". Ruy e Ruth de Carvalho foram casados durante 63 anos e tiveram dois filhos em comum: Paula e João.

Em declarações recentes numa entrevista a Manuel Luís Goucha, Ruy de Carvalho confessou que continua a sentir intensamente a ausência da esposa: "Tenho saudades da minha mulher que era uma grande companheira. Foram 50 anos de casamento e nove de namoro. Eu falo com ela, tenho-a em toda a parte em casa, ela parece que me responde. Ela está à minha espera lá em cima".

Questionado por Goucha sobre o que diria quando se reencontrasse com Ruth "noutra dimensão", o ator não hesitou: "Ainda te amo, meu amor, é o que eu lhe vou dizer. Ela foi uma grande companheira que eu tive, não me perdoava quando eu não estava bem. Era crítica e, de vez em quando, zangava-se comigo".

Ruy de Carvalho sublinhou ainda o segredo do casamento longo e feliz que viveram: "O amor foi feito de muita amizade. A amizade é o símbolo do amor [...] Tem que haver muita amizade e cumplicidade. Sem cumplicidade não vale a pena casar".

