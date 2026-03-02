Ruy de Carvalho emociona o país com mensagem de paz no seu aniversário: «O ódio não leva a lado nenhum»

Ruy de Carvalho, um dos atores mais renomados da história da televisão e do teatro portugueses, celebrou este domingo, 1 de março, o seu 99.º aniversário, rodeado da família e dos amigos mais próximos. A ocasião foi marcada por momentos de emoção e alegria, partilhados pelo próprio ator nas redes sociais.

No Instagram, Ruy de Carvalho publicou uma fotografia de família acompanhada de um testemunho carregado de felicidade e reflexão: «99 anos... É verdade. O nosso pai, avô e bisavô comemora hoje mais um aniversário, já a caminhar para o centenário. Nesta foto de família, só faltam o genro e a nora e os seus 5 lindos bisnetos, que ele tanto adora. Mas ele não esquece ninguém. Nenhum dos amigos. Colegas de trabalho e amigos de casa, cujo nome não é preciso referir, pois todos sabem quem são. O seu principal desejo é que os Homens parem para pensar e vejam as asneiras que estão a fazer. A guerra não se justifica. O ódio não leva a lado nenhum. Somos todos iguais. Um dia feliz para todos e obrigada pelas vossas mensagens.»

A publicação rapidamente se encheu de mensagens calorosas de fãs, colegas e admiradores: «Parabéns ao maior de sempre!», «Um dia cheio de amor e muita alegria. Parabéns meu Ruy, beijinhos grandes para todos. Família linda», «Muitos parabéns! Ser maravilhoso e cheio de luz. Que privilégio viver no mesmo século que o Ruy de Carvalho», «Parabéns ao nosso eterno Bom Ruy – ao Ator e ao Homem! Gosto tanto dele… gostamos todos! PARABÉÉÉÉNS RUY, que tenhamos a felicidade de o ter no palco e na vida por muitos mais anos!» foram algumas das centenas de mensagens recebidas.

Com quase um século de vida e uma carreira que atravessa gerações, Ruy de Carvalho continua a ser um símbolo de talento, humanidade e dedicação à arte, mantendo-se uma referência incontornável para colegas, público e admiradores. O aniversário de 99 anos não é apenas uma celebração pessoal, mas também um momento de homenagem a uma vida inteira dedicada à cultura e à representação em Portugal.