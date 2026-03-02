Ruy de Carvalho emociona o país com mensagem de paz no seu aniversário: «O ódio não leva a lado nenhum»

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 51min
Ruy de Carvalho emociona o país com mensagem de paz no seu aniversário: «O ódio não leva a lado nenhum» - TVI

Revelamos tudo.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Ruy de Carvalho, um dos atores mais renomados da história da televisão e do teatro portugueses, celebrou este domingo, 1 de março, o seu 99.º aniversário, rodeado da família e dos amigos mais próximos. A ocasião foi marcada por momentos de emoção e alegria, partilhados pelo próprio ator nas redes sociais.

No Instagram, Ruy de Carvalho publicou uma fotografia de família acompanhada de um testemunho carregado de felicidade e reflexão: «99 anos... É verdade. O nosso pai, avô e bisavô comemora hoje mais um aniversário, já a caminhar para o centenário. Nesta foto de família, só faltam o genro e a nora e os seus 5 lindos bisnetos, que ele tanto adora. Mas ele não esquece ninguém. Nenhum dos amigos. Colegas de trabalho e amigos de casa, cujo nome não é preciso referir, pois todos sabem quem são. O seu principal desejo é que os Homens parem para pensar e vejam as asneiras que estão a fazer. A guerra não se justifica. O ódio não leva a lado nenhum. Somos todos iguais. Um dia feliz para todos e obrigada pelas vossas mensagens.»

A publicação rapidamente se encheu de mensagens calorosas de fãs, colegas e admiradores: «Parabéns ao maior de sempre!», «Um dia cheio de amor e muita alegria. Parabéns meu Ruy, beijinhos grandes para todos. Família linda», «Muitos parabéns! Ser maravilhoso e cheio de luz. Que privilégio viver no mesmo século que o Ruy de Carvalho», «Parabéns ao nosso eterno Bom Ruy – ao Ator e ao Homem! Gosto tanto dele… gostamos todos! PARABÉÉÉÉNS RUY, que tenhamos a felicidade de o ter no palco e na vida por muitos mais anos!» foram algumas das centenas de mensagens recebidas.

Com quase um século de vida e uma carreira que atravessa gerações, Ruy de Carvalho continua a ser um símbolo de talento, humanidade e dedicação à arte, mantendo-se uma referência incontornável para colegas, público e admiradores. O aniversário de 99 anos não é apenas uma celebração pessoal, mas também um momento de homenagem a uma vida inteira dedicada à cultura e à representação em Portugal.

Relacionados

«Voltámos a ouvir várias explosões»: Cara conhecida da televisão vive momentos de terror no Dubai com os filhos

O beijo que está a dar que falar: após rumores de separação, Sharam Diniz e C4 Pedro reaparecem juntos

Guerra: Com o pai e irmã no Dubai, Kika Cerqueira Gomes vive o pânico

Mais Vistos

Exclusivo «Amor à Prova»: Sara e Bruno envolvem-se

Amor à Prova
Hoje
1

Exclusivo «Amor à Prova»- Sara confronta Alice e avisa: «Não vou desistir dele»

Amor à Prova
Hoje
2

Vem aí em «Amor à Prova»: Relação de Alice e Tomás está cada vez mais tóxica

Amor à Prova
Hoje
3

Exclusivo «Amor à Prova»: Tomás quer proibir Alice de trabalhar e faz chantagem com ela

Amor à Prova
ter, 17 fev
4

Foi um dos atores mais cobiçados de «Morangos com Açúcar». Agora, assumiu a relação com o namorado

Cacau
seg, 23 fev
5

Luís Garcia e o namorado

seg, 23 fev
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Reviravolta bombástica! Vivi perdoa Marcus e fogem juntos?

Terra Forte
sex, 27 fev

Exclusivo «Terra Forte»: Álvaro e Armando levam a polícia à casa de Vivi para provar que está viva

Terra Forte
Hoje

É atriz e filha de um dos cantores mais acarinhados do país. E está a fazer bater muitos corações

Festa é Festa
sáb, 28 fev

«O mais próximo que tive da maternidade»: Ana Guiomar surpreende com uma alcofa de bebé na mão

Amor à Prova
sáb, 28 fev

O desabafo de Pedro Bianchi Prata antes de momento histórico: «Dias intensos»

Ontem

Vem aí em «A Protegida»: Virgílio cede e volta para os braços de Aruna

A Protegida
Ontem
FORA DO ECRÃ

Ruy de Carvalho emociona o país com mensagem de paz no seu aniversário: «O ódio não leva a lado nenhum»

Hoje

«Sentia muita tristeza»: Filha de casal famoso sofre bullying, muda de escola e emociona o país

Hoje

«Voltámos a ouvir várias explosões»: Cara conhecida da televisão vive momentos de terror no Dubai com os filhos

Hoje

O beijo que está a dar que falar: após rumores de separação, Sharam Diniz e C4 Pedro reaparecem juntos

Hoje

Guerra: Com o pai e irmã no Dubai, Kika Cerqueira Gomes vive o pânico

Hoje

Ana Guiomar revela momento íntimo no seu refúgio secreto: «Estava a precisar muito disto…»

Amor à Prova
Hoje
Mais Fora do Ecrã