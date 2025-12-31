No último dia de 2025, Ruy de Carvalho faz um pedido comovente

No último dia de 2025, Ruy de Carvalho deixou um pedido comovente que emocionou milhares de portugueses. O ator, uma das figuras mais marcantes do teatro e da televisão nacional, continua internado após ter sofrido um ligeiro AVC, mas apresenta sinais claros de recuperação, segundo a família.

Estado de saúde de Ruy de Carvalho continua a evoluir positivamente

Ruy de Carvalho, de 98 anos, encontra-se sob vigilância médica desde que foi hospitalizado, uma informação inicialmente avançada pela Lusa e depois confirmada pela família através das redes sociais. Num primeiro comunicado, os familiares transmitiram serenidade, sublinhando que o ator estava a receber os melhores cuidados possíveis.

“É com o coração apertado, mas com muita fé, esperança e tranquilidade, que informamos que o nosso querido Ruy se encontra internado”, podia ler-se na mensagem, que apelava também ao respeito e à descrição neste momento delicado.

Família partilha nova atualização no último dia do ano

No último dia de 2025, a família voltou a pronunciar-se, trazendo palavras de esperança e gratidão. No comunicado, foi revelado que o ator continua a recuperar “a olhos vistos”, mostrando uma evolução animadora.

Segundo a família, Ruy de Carvalho tem passado algum tempo sentado, ouvido música clássica e mantido contacto com familiares e amigos através de videochamadas. Apesar de continuar sob vigilância, a disposição do ator é cada vez melhor.

O pedido comovente de Ruy de Carvalho

No mesmo comunicado, foi partilhado um pedido especial deixado pelo ator, que tocou profundamente todos os que o acompanham. Nos seus quase 99 anos, Ruy de Carvalho fez questão de lembrar uma reflexão inspiradora, citando Jean Gabin, sobre a importância de nunca deixar de aprender ao longo da vida.

O ator pediu ainda que a sua mensagem chegasse ao público: que, mesmo não sendo sempre jovens, é possível continuar a ser feliz. Uma lição simples, mas poderosa, que reflete a sabedoria e a serenidade que sempre marcaram o seu percurso.

«Estamos na vida, como diz Jean Gabin, nesta maravilhosa canção, sempre a aprender e que não vamos ser sempre jovens, mas que mesmo assim podemos ser felizes.»

A mensagem termina com votos sinceros para o novo ano: que 2026 traga paz, saúde e amor a todos.

Num momento particularmente simbólico, no último dia do ano, Ruy de Carvalho volta a demonstrar porque é uma das figuras mais acarinhadas da cultura portuguesa, deixando uma mensagem de esperança que atravessa gerações.