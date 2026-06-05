Fora dos palcos, Ruy de Carvalho protagoniza o papel mais bonito da sua vida. E este momento vai comovê-lo

Aos 97 anos, Ruy de Carvalho brilha na passadeira vermelha com detalhe surpreendente

Ruy de Carvalho voltou a conquistar corações, mas desta vez longe dos palcos e das câmaras. Um vídeo do ator, de 99 anos, ao lado do bisneto Mateus tornou-se num dos momentos mais ternurentos das redes sociais.

As imagens foram partilhadas por Catarina Siqueira, mãe do bebé e namorada de Henrique de Carvalho, neto do ator, nos stories do Instagram.

No vídeo com uma música de fundo emotiva, é possível ver Mateus ao lado do bisavô, a trocar carinhos num momento de pura ternura que não deixou ninguém indiferente.