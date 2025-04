A família de Ruy de Carvalho vai aumentar: o ator vai ser bisavô

Aos 97 anos, Ruy de Carvalho brilha na passadeira vermelha com detalhe surpreendente

Aos 98 anos, Ruy de Carvalho prepara-se para receber mais uma bênção na família: o ator vai ser bisavô. Catarina Siqueira, atriz de 35 anos, anunciou estar grávida do seu primeiro filho com Henrique de Carvalho, neto do veterano ator.

O casal assumiu a relação publicamente em fevereiro de 2024 e vive agora uma nova etapa cheia de amor, marcada pela chegada deste bebé tão desejado.

Uma reação emotiva do bisavô babado

A notícia foi recebida com grande emoção por Ruy de Carvalho, que reagiu de forma comovente nas redes sociais:

“Não imaginam o que sinto. Já é a quinta vez que tenho esta bênção, mas deste meu neto/filho Henrique é muito especial. Parabéns meus queridos filhos. Que sejam abençoados com tudo o que a vida de bom para vos dar. Seja menina ou menino, cá estarei para o amar.”

As palavras tocaram os seguidores e demonstraram o carinho incondicional que o ator nutre pela sua família, reforçando os laços entre as várias gerações.

O anúncio da gravidez

Catarina Siqueira partilhou a novidade com os seus seguidores através de um vídeo no Instagram, com a legenda: “O mais aceso diário de um apagão. 🤍”. O vídeo rapidamente gerou reações emocionadas e centenas de mensagens de parabéns.

Este será o segundo filho da atriz, que já é mãe de Luz, fruto da anterior relação com Marco Campos. Com Henrique de Carvalho, Catarina vive agora um novo capítulo da sua vida pessoal — marcado por amor, cumplicidade e o apoio de toda a família.

Um bebé muito amado desde o primeiro instante

O bebé que aí vem é já muito acarinhado — não só pelos futuros pais, mas também pelo bisavô Ruy de Carvalho, que continua a mostrar-se atento, presente e profundamente orgulhoso da sua família.

A chegada deste novo membro marca um momento especial para uma das famílias mais queridas do panorama artístico português.