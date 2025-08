Aos 98 anos, Ruy de Carvalho está de férias num dos lugares mais bonitos de Portugal

Aos 98 anos, Ruy de Carvalho continua a ser um exemplo de vitalidade e serenidade. O icónico ator português está a aproveitar uns merecidos dias de descanso no Algarve, uma das regiões mais bonitas de Portugal, rodeado pela família.

A atriz Catarina Siqueira, que também se encontra de férias no sul do país, partilhou nas redes sociais uma imagem ternurenta de Ruy de Carvalho no restaurante «Noélia», conhecido pela sua localização e gastronomia típica da região. Na fotografia, o ator surge sorridente, demonstrando estar a desfrutar do momento, grato e um ar descontraído.

O momento torna-se ainda mais especial pelo facto de Catarina Siqueira estar grávida de Henrique de Carvalho, neto de Ruy de Carvalho. A família vive, assim, uma fase particularmente feliz, marcada por amor, união e a antecipação da chegada de mais uma geração.

Ruy de Carvalho, que celebrou 98 anos em março, continua a ser uma figura muito acarinhada pelo público português, não só pelo seu legado artístico, mas também pelo seu exemplo de vida e dedicação à família.

Recorde-se que, recentemente, o veterano recentemente foi obrigado a fazer um esclarecimento público nas redes sociais, depois de ver circular online informações falsas sobre o seu estado de saúde.

Através de uma publicação na sua conta oficial de Instagram, o ator desmentiu categoricamente os rumores, lamentando o conteúdo das notícias que, segundo o próprio, não têm qualquer fundamento. “Eu sei que vou a caminho dos 99 anos, mas ainda gosto muito de viver, de estar com os filhos, netos, bisnetos e muitos e queridos amigos, como os que estão nesta foto, onde falta o meu filho João e o meu genro Paulo”, escreveu, numa mensagem partilhada em julho.

Num verão que promete ser inesquecível, o ator mostra mais uma vez que nunca é tarde para celebrar a vida e os momentos simples ao lado de quem mais se ama.