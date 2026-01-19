Comovente: Aos 98 anos e a recuperar de um AVC, Ruy de Carvalho reencontra o bisneto bebé

  Ontem às 14:27
98 anos de vida e 2 meses de inocência.

O ator Ruy de Carvalho, de 98 anos, voltou a encantar o público, mas desta vez não foi com um papel no teatro ou no cinema. O motivo do destaque foi um vídeo comovente ao lado do seu bisneto, Mateus, que rapidamente se tornou viral nas redes sociais. As imagens foram partilhadas por Henrique de Carvalho, neto do ator e pai do bebé, captando um momento de ternura entre duas gerações.

Catarina Siqueira e Henrique de Carvalho vivem uma verdadeira bolha de amor desde o nascimento do filho, Mateus, no dia 19 de novembro, o primeiro filho do casal. A alegria familiar tornou-se pública no dia 24 de novembro, quando Henrique partilhou nas redes sociais um vídeo emocionante de Ruy de Carvalho a dar festinhas ao bisneto, num gesto simples mas cheio de significado.

No vídeo, é possível ver Mateus a receber o carinho do bisavô, numa sequência captada com muita sensibilidade: «Dormir ao peito do bisavô. Receber umas festinhas. Deixar amor e sorrisos.»

A partilha gerou uma onda de comentários emocionados dos seguidores e fãs do ator, incluindo palavras de ternura e admiração«No meu coração para sempre.» comentou o próprio Ruy de Carvalho; «Imagens que nos fazem acreditar no poder do ser humano em detrimento das máquinas que nos querem impor. Não há dom maior que o amor ❤️»; «Que bonita e enternecedora fotografia!»; «Que ternura ❤️ Duas gerações unidas pelo Amor 😍»; «Que maravilhoso esse carinho, essa partilha.»; «Coisa mais fofa!»; «Que imagem maravilhosa.».

Este momento delicado e cheio de amor reforça a ligação entre gerações e mostra um lado mais íntimo e familiar de Ruy de Carvalho, muito distante das luzes do palco e das câmaras, mas igualmente poderoso. O ator, que continua a ser uma referência no teatro e na televisão portuguesas, prova que o encanto e a inspiração podem vir dos gestos mais simples, como um abraço ou uma festinha ao seu bisneto.

 

