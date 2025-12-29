O pequeno grande milagre: Com Ruy de Carvalho internado, bisneto torna-se o símbolo de força e esperança

Ruy de Carvalho encontra-se internado após ter sofrido um AVC ligeiro, mas apresenta um quadro clínico estável. O ator, de 98 anos, está hospitalizado desde sexta-feira, 26 de dezembro, permanecendo sob observação médica como medida de precaução.

A notícia gerou preocupação no meio artístico e junto do público, mas fontes próximas garantem que a situação está controlada e que o ator está a ser acompanhado de perto pela equipa médica. Apesar do susto, o estado de saúde de Ruy de Carvalho é considerado estável, o que traz algum alívio à família e aos admiradores.

Num momento particularmente sensível, Catarina Siqueira fez questão de deixar uma mensagem pública de apoio ao ator. Recorde-se que a atriz é companheira de Henrique de Carvalho, neto de Ruy de Carvalho, e que o casal foi recentemente pai do pequeno Mateus, bisneto do ator. Numa partilha emotiva, Catarina escreveu: «Energias boas com muita força e um beijinho milagre do Mateus», acompanhando a mensagem com uma imagem marcante de Ruy de Carvalho em cena, num dos seus trabalhos em teatro.

Este período delicado surge numa fase de grande felicidade para a família. Catarina Siqueira e Henrique de Carvalho vivem uma autêntica bolha de amor desde o nascimento de Mateus, a 19 de novembro, o primeiro filho do casal. A alegria foi partilhada publicamente poucos dias depois, a 24 de novembro, quando Henrique divulgou um vídeo comovente do ator a embalar o bisneto.

Nas imagens, Ruy de Carvalho surge a aconchegar o bebé com extrema ternura, envolvendo-o num gesto carregado de afeto e serenidade, um momento que emocionou milhares de pessoas e reforçou a ligação especial entre o ator e a família.

Agora, rodeado de cuidados médicos e do carinho dos seus, Ruy de Carvalho enfrenta este desafio com a força que sempre marcou a sua vida e carreira, enquanto o país acompanha com atenção e esperança a sua recuperação.