Ruy de Carvalho comove o país com mensagem especial: «Esta grandiosa alegria quase a chegar aos 99 anos» - TVI

Aos 98 anos, o ator Ruy de Carvalho celebra o nascimento do seu novo bisneto, um «presente de Deus» que, segundo o próprio, enche o seu coração de amor e alegria neste ciclo contínuo da família.

A chegada de um novo membro à família é sempre um momento especial, e quando essa família é a de Ruy de Carvalho, a emoção ganha contornos ainda mais especiais. Aos 98 anos, o ator, vive um dos momentos mais emocionantes da sua vida: a sua filha Paula Carvalho tornou-se avó com o nascimento do bebé de Catarina Siqueira e Henrique Carvalho. «O mesmo Amor nos olhos… primeiro como Mãe, agora como Avó», escreveu Ruy no Instagram, mostrando o orgulho e a ternura desta fase.

Para Ruy, cada momento com os netos e bisnetos é um verdadeiro presente. Entre recordações da bisavó Ruth e do Natal em família, o ator relembra que a vida lhe tem oferecido pequenas grandes alegrias: «Ele é lindo… como todas as minhas outras bisnetas e bisneto. A Rita, a Camila, a Carmo e o Alexandre. Todos me enchem o coração de Amor», confessou, numa partilha cheia de emoção a que ninguém fica indiferente.

O comentário da atriz Sofia Alves a esta partilha só reforça a magia do momento: «Parabéns a todos, esse anjinho perfeito é um presente de Deus.».

Neste Natal, a família Carvalho celebra, recordando os que já partiram, e mantendo viva a memória e o legado daqueles que marcaram a sua história. Ruy de Carvalho, prestes a completar 99 anos, sente-se abençoado por poder testemunhar e participar neste ciclo contínuo de amor familiar. 

 

