Ruy de Carvalho derrete corações com o bisneto. E foi este detalhe que escapou a todos

O ator Ruy de Carvalho, de 98 anos, voltou a conquistar o público, desta vez não com um papel no teatro ou cinema, mas com um vídeo emocionante ao lado do seu bisneto recém-nascido, Mateus. As imagens foram partilhadas por Henrique de Carvalho, neto do ator e pai do bebé, e rapidamente se tornaram virais nas redes sociais.

Catarina Siqueira e Henrique de Carvalho vivem uma verdadeira bolha de amor desde o nascimento de Mateus, no dia 19 de novembro, o primeiro filho do casal. A alegria familiar tornou-se pública na segunda-feira, 24 de novembro, quando Henrique partilhou nas redes sociais um vídeo comovente de Ruy de Carvalho a embalar o bisneto, num gesto cheio de ternura. No vídeo, o ator aparece a aconchegar o bebé e a cobri-lo com um olhar doce e carinhoso.

«Para sempre das memórias mais belas da minha vida», escreveu Henrique ao tornar público o momento, que encantou seguidores e fãs do ator. O vídeo rapidamente recebeu uma onda de comentários elogiosos e cheios de carinho, tanto de admiradores como de figuras conhecidas do público. Entre os destaques, a apresentadora Merche Romero comentou: «Tanto amor. Que bênção! Que ternura».

Outras celebridades, como Jessica Athayde, Rita Pereira, Lídia Muñoz (neta de Eunice Muñoz), Sofia Arruda, Dânia Neto, Sílvia Rizzo e Nuno Eiró, também reagiram com mensagens de admiração e carinho. Por seu turno, Catarina Siqueira partilhou uma fotografia do veterano ator com o bisneto, acrescentando a legenda: «Bisavô Ruy», reforçando o amor e a cumplicidade entre as gerações.

A atriz, que ao dar à luz o pequeno Mateus se tornou mãe de dois, uma vez que já tinha a filha Luz, de nove anos, fruto de uma anterior relação, também partilhou outras duas imagens do bebé: uma ao colo da mãe e outra junto do pai. A filha mais velha resulta da relação de quase 20 anos com Marco Campos, cuja separação foi confirmada em agosto do ano passado.

Meses depois, Catarina assumiu a relação com Henrique Carvalho e, em maio deste ano, o casal anunciou que esperava o seu primeiro filho em comum. Durante a reta final da gestação, Catarina Siqueira partilhou publicamente um desabafo, admitindo estar cansada da gravidez e ansiosa por recuperar o corpo e a energia, revelando a naturalidade e sinceridade do percurso da maternidade.

Este momento familiar tornou-se assim uma celebração intergeracional do amor, mostrando que, mesmo com 98 anos, Ruy de Carvalho continua a encantar e a emocionar todos à sua volta, reforçando laços e criando memórias inesquecíveis.

Relembre-se aqui de uma das últimas notícias do ator sobre o seu estado de saúde: