«Tão feliz»: Aos 99 anos, Ruy de Carvalho vive um verdadeiro dia sonho que nunca irá esquecer

Considerado a figura máxima do teatro em Portugal, Ruy de Carvalho é um dos atores mais prestigiados e acarinhados do país, com uma carreira que ultrapassa os 80 anos. Ao longo de décadas, tornou-se não só um ícone das artes dramáticas, mas também uma personalidade próxima do público, admirada pela sua humildade e dedicação à cultura portuguesa.

Neste ano, o ator partilhou como foi o seu domingo de Páscoa, revelando momentos de alegria plena junto da família, amigos, netos e bisnetos. Num texto emotivo nas redes sociais, Ruy de Carvalho descreveu a celebração como um dos dias mais felizes, destacando a importância da família e a magia dos mais pequenos:

«Mas que Páscoa tão feliz. Filho, genro, netos, netas, bisnetos e bisnetas… Uma casa cheia com o som que só o riso das crianças nos traz… o som da pureza, da inocência, sem a maldade de alguns humanos. Obrigada, as minhas meninas, Catarina Figueiredo, Catarina Siqueira, Helga Garcia e Teresa Viegas pelas delícias.»

O desabafo do ator evidenciou a importância da família e da união, celebrando o amor e a alegria que os momentos simples proporcionam. A presença de todos, num ambiente repleto de sorrisos e felicidade, tornou a Páscoa de Ruy de Carvalho verdadeiramente inesquecível.

Nas redes sociais, os fãs reagiram com carinho e emoção, multiplicando comentários de admiração e votos de felicidade: «Que riqueza boa ❤️ santa Páscoa meus amores», «Que Deus Pai vos abençoe 🙏🏻👼🏻 que a vossa família se mantenha sempre unida no amor ao vosso Pai, avô, ao Grande Senhor Ruy de Carvalho», ou ainda «Páscoa e família. Que tenha sido uma Páscoa muito feliz, caro Ruy!! Para o ano é para o país celebrar o seu centenário».

Este momento, marcado pelo amor familiar, pela inocência das crianças e pela gratidão do ator, reforça o papel de Ruy de Carvalho como um símbolo de proximidade e inspiração para várias gerações. Uma celebração simples, mas repleta de significado, que evidencia como a felicidade está nos laços afetivos e na partilha de momentos únicos com quem mais se ama.