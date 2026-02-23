«Estou vivo»: Ruy de Carvalho deixa todos em lágrimas com 'aparição' surpresa

Este sábado, 21 de fevereiro de 2026, realizou-se a gala do 33.º aniversário da TVI, no Casino do Estoril.

A noite ficou marcada por vários momentos memoráveis, entre eles a intervenção surpresa de Ruy de Carvalho, que interrompeu a cerimónia com uma mensagem que emocionou o público presente.

«Estou vivo, queridos amigos. Quero dar os parabéns à TVI por mais um aniversário. Sou ator há 90 anos e muitos dos personagens a que dei vida estiveram nesta casa», começou por afirmar o artista, atualmente com 98 anos.

O ator prosseguiu com palavras de reconhecimento e esperança: «A TVI conta com extraordinários atores e assisti ao nascer de grandes projetos. São 33 anos de um caminho que está só no começo. Que daqui a um ano possamos comemorar novamente a saúde da televisão, do teatro e já agora também a minha. Parabéns, TVI, viva o teatro, viva a televisão, viva o espetáculo. Obrigado, obrigado, obrigado pelo vosso carinho. Muito obrigado.»

Recorde-se que, em dezembro, o ator sofreu um ligeiro AVC.