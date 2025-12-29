Portugal une-se para que surjam boas notícias sobre Ruy de Carvalho

O ator Ruy de Carvalho, uma das maiores referências do meio artístico portugues, encontra-se internado no hospital após ter sofrido um ligeiro AVC. A notícia foi inicialmente avançada pela Lusa e posteriormente confirmada pela família nas redes sociais.

Num comunicado emotivo, a família de Ruy de Carvalho revelou: "É com o coração apertado, mas com muita fé, esperança e tranquilidade, que informamos que o nosso querido Ruy se encontra internado, depois de ter sofrido um ligeiro AVC, na passada sexta-feira. O Ruy está sob observação e vigilância e entregue aos melhores cuidados para que o tenhamos de volta, tão depressa quanto possível. Pedimos descrição e compreensão por este momento mais frágil. Obrigada por todo o apoio prestado. A Família."

A partilha do comunicado gerou uma onda de mensagens de apoio e carinho de fãs, amigos e colegas do meio artístico, destacando a enorme admiração que todos têm pelo ator. Entre as reações, José Condessa incentivou: "Vamos, querido Ruy", enquanto Catarina Siqueira mãe do seu bisneto, escreveu: "Energias boas com muita força e um beijinho milagre do Mateus". Diogo Morgado acrescentou: "Muita força, bravo guerreiro", e José Raposo comentou: "Vamos ultrapassar mais esta etapa! Força, querido Ruy". Maria Henrique, Ângela Pinto, Sónia Araújo e Núria Madruga juntaram-se às mensagens de carinho e incentivo, desejando uma rápida recuperação ao ator.

O apresentador Júlio Isidro recorreu à sua página de Facebook para deixar uma mensagem emotiva a Ruy de Carvalho, destacando a importância do ator para a cultura portuguesa: «Quem é que me pode dizer quem eu sou? Diz o Rei Lear no primeiro ato da peça de William Shakespeare. Daqui deste lado, de admirador e privilegiado amigo, posso dizer-te querido Ruy de Carvalho: És o grande ator da cena portuguesa, uma joia da coroa que os portugueses ostentam com aplausos de pé. És um ser humano único e um cidadão que orgulha a nossa condição. Um problema de saúde é apenas mais um teste à tua maravilhosa longevidade. Já soube e sinto que nesta prova de obstáculos que é a vida, estás apenas a recompor-te para mais passos seguros e firmes. Fazes falta a este país e a todos nós. És cronicamente a personalidade de confiança da terra que amas e que se chama Portugal. Daqui a três meses, quero estar no teu 99º aniversário e dar-te um abraço. E vamos estar lá todos.»

Este momento difícil evidencia não só a importância de Ruy de Carvalho para a cultura e para o público português, mas também a admiração e carinho profundo que ele continua a inspirar entre colegas, fãs e amigos. O ator permanece sob vigilância médica, mas a mensagem unânime é de esperança, força e expectativa de rápida recuperação.

