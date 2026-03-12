Aos 99 anos, Ruy de Carvalho está de luto: «Até sempre»

O ator Ruy de Carvalho, considerado uma das maiores figuras do teatro em Portugal, vive um momento de tristeza após a morte de Manuel Guicho, colega e amigo com quem partilhou muitos anos de trabalho. Aos 99 anos, celebrados a 1 de março de 2026, Ruy de Carvalho continua a ser reconhecido pelo talento, carisma e enorme experiência no mundo das artes, mantendo uma ligação profunda ao teatro e às pessoas que marcaram o seu percurso.

A notícia da partida de Manuel Guicho deixou o ator visivelmente tocado. Guicho foi durante décadas contra-regra do Teatro Nacional D. Maria II, desempenhando um papel essencial nos bastidores de muitas produções e tornando-se uma figura respeitada entre os profissionais do meio.

Perante a perda, Ruy de Carvalho decidiu prestar uma homenagem sentida nas redes sociais, recordando a amizade e o profissionalismo do colega. Na mensagem partilhada, escreveu: "Manuel Guicho

Mais um amigo que partiu. O Teatro ficou a perder. Foste sempre um grande colega e profissional. Até sempre, Amigo".

A publicação rapidamente reuniu diversas mensagens de apoio e solidariedade, com seguidores e admiradores a deixarem palavras de conforto ao ator. Entre os comentários, destacam-se mensagens como: «um abraço apertadinho Sr Ruy de Carvalho. Relembremos sempre o que nos deram... viverão enquanto tivermos memória.», «Meu querido Manuel! Faz uma boa viagem! Obrigado por toda a amizade que me deste! Deixas este meu coração com um pedaço a menos!», «Um grande abraço no seu coração apertadinho», «Um abraço querido Ruy» e ainda «Os meus sentidos pêsames para a família.»

Com quase um século de vida e uma carreira histórica no palco, Ruy de Carvalho continua a demonstrar a profunda ligação que mantém com o teatro e com os colegas que marcaram a sua trajetória. A despedida de Manuel Guicho representa mais uma perda sentida no meio teatral português, lembrando a importância de todos os profissionais que, dentro e fora do palco, contribuíram para a história do teatro em Portugal.