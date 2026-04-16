Aos 99 anos, Ruy de Carvalho recebe homenagem inesquecível e faz discurso marcante: «O nosso rei»

Foi num momento carregado de simbolismo e emoção que Ruy de Carvalho recebeu um Voto de Saudação na Assembleia da República, distinção entregue pelas mãos do presidente do Parlamento. A homenagem reconheceu os quase 85 anos de carreira dedicados à cultura portuguesa e um percurso de vida ímpar prestes a completar um século.

A notícia foi assinalada nas redes sociais através de uma publicação no Instagram do ator, em colaboração com Paula Carvalho, onde foi deixada uma mensagem repleta de orgulho e carinho: “Hoje, o nosso Pai, Avô e Bisavô... o nosso Rei, vai ser homenageado na Assembleia da República pelos quase 85 anos de trabalho, em prol da nossa cultura e pelo quase centenário. És o nosso orgulho.”

A publicação rapidamente reuniu dezenas de reações emocionadas por parte de seguidores e admiradores, que não esconderam o carinho pelo veterano ator. Entre os comentários, destacaram-se mensagens como: “Viva ao querido Ruy! Viva o Teatro! Viva a Cultura!”, “Meu Deus... tão merecido”, “Merecidíssimo… Orgulho…” e ainda “Muitos parabéns a este grande senhor.”

Cerimónia emocionou familiares, amigos e colegas

A homenagem contou com a presença de familiares, amigos e várias figuras ligadas ao meio artístico. A cerimónia teve início com a exibição do vídeo “Um Palco, Uma Vida”, que recordou momentos marcantes da longa carreira de Ruy de Carvalho e incluiu testemunhos de colegas que com ele partilharam palco e televisão ao longo de décadas.

Visivelmente emocionado, o ator falou aos jornalistas e confessou: “Estou muito emocionado. É muito importante, ao fim de 100 anos, quase... ser homenageado assim... é porque eu servi como deve ser!”

Por se tratar de uma cerimónia realizada na Assembleia da República, Ruy de Carvalho aproveitou também para deixar uma reflexão sobre os valores democráticos e o papel da sociedade. “A liberdade e a democracia são as coisas mais belas que um homem pode ter. É preciso saber usar a liberdade e a democracia. Nada de demagogias, nada de libertinagem. Muito respeito uns pelos outros e pelas ideias diferentes, mas que seja sempre para construir e para bem do nosso país.”

As palavras do ator foram recebidas com atenção e respeito, reforçando a dimensão humana e cívica de uma figura que atravessou várias gerações da história portuguesa.

Depois de uma pausa motivada por questões de saúde, Ruy de Carvalho, aos 99 anos, prepara-se para regressar aos palcos, demonstrando uma vitalidade admirável. O ator voltará à cena no espetáculo “A Ratoeira”, no Coliseu do Porto, já no próximo dia 22 deste mês.

Antes desse regresso, deixou ainda um apelo sentido em defesa das artes e da identidade cultural portuguesa: “Estimem a cultura, porque a cultura é a arca do tesouro dos pobres, estimem a cultura!”

Com quase um século de vida e uma carreira que marcou profundamente o teatro e a televisão nacional, Ruy de Carvalho continua a ser uma referência incontornável da cultura portuguesa. A homenagem agora recebida surge como reconhecimento merecido de uma vida inteira dedicada à arte, ao público e ao país.