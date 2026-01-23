Boas notícias: Ruy de Carvalho em casa a recuperar e há mais motivos para celebrar

Ruy de Carvalho continua a somar distinções e a provar que é uma das figuras mais acarinhadas do panorama artístico português. Desta vez, o ator foi distinguido com mais um Prémio Cinco Estrelas Carreira, uma homenagem que reconhece décadas de dedicação ao teatro, televisão e cultura nacional.

A novidade foi partilhada pela família do ator nas redes sociais, numa publicação carregada de emoção. «O nosso querido Pai, Avô e Bisavô já está em casa a recuperar», escreveram, acrescentando que, apesar do momento de convalescença, o veterano artista recebeu mais uma distinção que celebra o seu percurso notável.

Na mesma mensagem, os familiares não esconderam o orgulho: «Para nós, serás sempre o melhor… o melhor Pai, Avô e Bisavô», sublinharam, deixando claro o impacto que o ator tem não só no público, mas também no seio da sua família.

Com uma carreira que atravessa várias gerações, Ruy de Carvalho é considerado uma lenda viva do teatro e da televisão portuguesa, tendo participado em inúmeros projetos marcantes ao longo de mais de sete décadas de atividade artística. Este novo prémio vem reforçar o reconhecimento público e institucional do seu legado.