Última hora: Família de Ruy de Carvalho emite comunicado sobre estado de saúde do ator

  • TVI Novelas
  • Hoje às 16:24
Revelamos todas as novidades sobre o seu estado de saúde.

O estado de saúde de Ruy de Carvalho, uma das figuras mais emblemáticas do teatro e da televisão portuguesa, continua a merecer atenção e carinho por parte do público. O ator, de 98 anos, encontra-se internado após ter sofrido um ligeiro AVC, informação inicialmente avançada pela Lusa e posteriormente confirmada pela família através das redes sociais.

Num primeiro comunicado, a família explicou que o artista estava sob observação médica, transmitindo serenidade e confiança: “É com o coração apertado, mas com muita fé, esperança e tranquilidade, que informamos que o nosso querido Ruy se encontra internado”, sublinhando que estava a receber os melhores cuidados e apelando à compreensão e descrição neste momento mais delicado.

Novo comunicado traz palavras de esperança

Na tarde desta segunda-feira, chegou uma nova atualização que tranquilizou ainda mais fãs, amigos e colegas. A família de Ruy de Carvalho fez questão de deixar uma mensagem de agradecimento, através de um novo comunicado partilhado pela família, no qual expressa gratidão por todo o apoio recebido.

“O nosso querido Ruy pediu para vos agradecer as palavras de carinho e toda a preocupação demonstrada pela sua saúde. Ele está a recuperar muito bem, graças a Deus”, pode ler-se na nota, que transmite um claro sinal de evolução positiva no seu estado clínico.

A mensagem recorre ainda a uma referência musical cheia de simbolismo: “Como diz Louis Armstrong nesta maravilhosa canção, o Mundo é mesmo Belo”, reforçando o tom otimista e sereno que tem marcado toda a comunicação em torno da recuperação do ator. A família acrescenta, com ternura, que Ruy de Carvalho é “realmente um gato com sete vidas”, expressão que espelha a sua resiliência e força ao longo de décadas de vida e carreira.

 

Recuperação positiva, mas com vigilância

Apesar da boa evolução, o ator permanece sob vigilância médica, como medida de precaução. Segundo o comunicado, Ruy de Carvalho já conseguiu falar com toda a família e com vários amigos, mantendo-se atento e acompanhado de perto por quem lhe é mais próximo.

A nota termina com um agradecimento sentido: “Um abraço caloroso de toda a família e muitos amigos, que nunca nos deixaram sós.” Uma frase que reflete o enorme afeto e união que rodeiam o ator neste momento.

Figura incontornável da cultura portuguesa, Ruy de Carvalho continua a ser um exemplo de força, lucidez e amor à vida, recebendo agora de volta o carinho de um país inteiro que lhe deseja rápidas e plenas melhoras.

Reveja aqui uma das maiores entrevistas do ator no programa de Manuel Luís Goucha:

