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Existe um «Mar Morto» no Algarve. E pode tomar banho enquanto hidrata e tonifica a pele

  • TVI Novelas
  • Hoje às 13:29
Existe um «Mar Morto» no Algarve. E pode tomar banho enquanto hidrata e tonifica a pele - TVI

É no Algarve e parece o «Mar Morto»: pode tomar banho e flutuar nesta água extremamente salgada. E ainda faz bem à pele

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Fica no Algarve e há quem lhe chame «o Mar Morto» do nosso País. Falamos das Salinas do Grelha, em Olhão, na Reserva Natural da Ria Formosa.

A água é extremamente salgada, permitindo tomar banho e flutuar, longe das multidões que, por estes dias, invadem as praias.

Além disso, é possível fazer uma experiência com lama terapêutica. A experiência é gerida pela empresa responsável pelas salinas da região. (Link aqui) 

Os nutrientes presentes na água e na lama são benéficos para a pele e ajudam a hidratá-la e a tonificá-la.

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