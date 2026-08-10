Existe um «Mar Morto» no Algarve. E pode tomar banho enquanto hidrata e tonifica a pele

Fica no Algarve e há quem lhe chame «o Mar Morto» do nosso País. Falamos das Salinas do Grelha, em Olhão, na Reserva Natural da Ria Formosa.
A água é extremamente salgada, permitindo tomar banho e flutuar, longe das multidões que, por estes dias, invadem as praias.
Além disso, é possível fazer uma experiência com lama terapêutica. A experiência é gerida pela empresa responsável pelas salinas da região. (Link aqui)
Os nutrientes presentes na água e na lama são benéficos para a pele e ajudam a hidratá-la e a tonificá-la.
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