Fãs de salmão? Só precisa de 5 ingredientes para esta receita fácil, rápida e cheia de sabor

Ana Guiomar, atualmente em gravações para a novela «Amor à Prova», voltou a surpreender os seguidores no Instagram com mais uma receita prática e deliciosa. Na conta de Instagram “Mãe, já não tenho sopa”, a atriz revelou como prepara Salmão Wellington: uma receita crocante e maravilhosa

Ingredientes:

2 lombos de salmão

1 massa folhada

Espinafres q.b.

Queijo ricotta

sal q.b.

Preparação: