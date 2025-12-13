Fãs de salmão? Só precisa de 5 ingredientes para esta receita fácil, rápida e cheia de sabor

Ana Guiomar, atualmente em gravações para a novela «Amor à Prova», voltou a surpreender os seguidores no Instagram com mais uma receita prática e deliciosa. Na conta de Instagram “Mãe, já não tenho sopa”, a atriz revelou como prepara Salmão Wellington: uma receita crocante e maravilhosa
Ingredientes:
- 2 lombos de salmão
- 1 massa folhada
- Espinafres q.b.
- Queijo ricotta
- sal q.b.
Preparação:
- Coloque água a ferver em cima do salmão e retire a pele com cuidado;
- Saltear os espinafres com azeite e alho em pó
- juntar queijo ricota e sal
- Picar a massa folhada e espalhar o salteado.
- Colocar o salmão em cima da camada do salteado e fechar com a massa folhada
- Espalhar gema de ovo em cima para dourar
- Levar ao forno durante 15 minutos