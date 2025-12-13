Fãs de salmão? Só precisa de 5 ingredientes para esta receita fácil, rápida e cheia de sabor

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 38min
Fãs de salmão? Só precisa de 5 ingredientes para esta receita fácil, rápida e cheia de sabor - TVI

Uma sugestão crocante e maravilhosa

Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

Ana Guiomar, atualmente em gravações para a novela «Amor à Prova», voltou a surpreender os seguidores no Instagram com mais uma receita prática e deliciosa. Na conta de Instagram “Mãe, já não tenho sopa”, a atriz revelou como prepara Salmão Wellington: uma receita crocante e maravilhosa

Ingredientes:

  • 2 lombos de salmão
  • 1 massa folhada
  • Espinafres q.b.
  • Queijo ricotta
  • sal q.b.

Preparação:

  1. Coloque água a ferver em cima do salmão e retire a pele com cuidado;
  2. Saltear os espinafres com azeite e alho em pó
  3. juntar queijo ricota e sal
  4. Picar a massa folhada e espalhar o salteado.
  5. Colocar o salmão em cima da camada do salteado e fechar com a massa folhada
  6. Espalhar gema de ovo em cima para dourar
  7. Levar ao forno durante 15 minutos

Relacionados

Guarde as bananas aqui e faça-as durar mais duas semanas: o truque que funciona

Bolo de bolacha à antiga: a receita mais rápida e tradicional

Mais Vistos

Milhares de euros: Pai de Kika Cerqueira Gomes celebra aniversário com festa de luxo

qui, 11 dez
1

Festa de luxo do pai de Kika Cerqueira Gomes

qui, 11 dez
2

A festa de aniversário do filho de Rita Pereira foi o sonho de qualquer criança. Mostramos tudo!

Quero é Viver
seg, 20 jan
3

«Uma nova forma de viver»: Guillaume Lalung emociona-se com conquista familiar

qui, 11 dez
4

Atriz famosa morre e deixa Portugal de luto

Ontem
5

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima comove António ao mostrar que sempre quis o bem de Flor

Terra Forte
Hoje
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima quebra em momento comovente e mostra o lado desconhecido

Terra Forte
Ontem

Vem aí em «A Protegida»: Mafioso promete cortar os dedos a Clarice se o dinheiro falhar

A Protegida
Ontem

«Uma nova forma de viver»: Guillaume Lalung emociona-se com conquista familiar

qui, 11 dez

Milhares de euros: Pai de Kika Cerqueira Gomes celebra aniversário com festa de luxo

qui, 11 dez

Aos 81 anos, Carlos Areia dá entrada no hospital de urgência

qui, 11 dez

Vem aí em «Terra Forte»: Dudu quer que Sammy deixe a mãe e lute por Flor?

Terra Forte
Ontem
FORA DO ECRÃ

«Decidi fazer algumas perguntas ao meu pai»: Agir partilha momento histórico ao lado do pai

Hoje

«Descansa em Paz»: Noivo de Maria Botelho Moniz despede-se de um dos seus maiores ídolos

Ontem

Morreu o filho do ator Júlio César

Festa é Festa
Ontem

Atriz famosa morre e deixa Portugal de luto

Ontem

Milhares de euros: Pai de Kika Cerqueira Gomes celebra aniversário com festa de luxo

qui, 11 dez

Filho de Pedro Lima emociona ao mostrar a sua nova namorada. E é uma atriz portuguesa

qui, 11 dez
Mais Fora do Ecrã