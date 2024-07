Vem aí em «Cacau»: Salomão pressiona Joana e obtém uma informação crucial

Em «Cacau», Salomão (Paulo Pires) diz a Joana (Alda Gomes) saber quem a comprou para fazer queixa de Jaime (Sérgio Praia), mostrando-lhe uma fotografia de Lalá (Inês Castel-Branco). Joana estaca tensa.

Salomão sossega uma nervosa Joana a dizer-lhe que não é sua intenção mandá-la para a prisão, referindo saber que ela foi manipulada por Lalá para prejudicar Jaime (Sérgio Praia), e tudo ficará sanado se ela desmentir que ele a assediou.

Salomão combina com Joana que ela vá amanhã à polícia retirar a queixa contra Jaime, não sendo necessário que ela devolva o dinheiro a Lalá. Joana conta-lhe estar a trabalhar para Simone (Alexandra Lencastre), que vive na- casa de Marco (Diogo Amaral) com o namorado. Salomão sorri satisfeito com aquela informação.

Recorde-se que Lalá pagou a Joana para denunciar Jaime:

Agora, Salomão quer defender o amigo: