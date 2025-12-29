Amor à Prova: No dia em que completa 8 anos, Nico descobre que tem leucemia

Em «Amor à Prova», Salvador Biernat dá vida a Nico, um menino de 8 anos, que vê a sua vida virada do avesso com um diagnóstico grave.

Nico, adotado em bebé por Alice e Tomás, cresce num lar amoroso, dividido entre a proteção da mãe e a exigência do pai. Fascinado por carros, tem um sentido de humor invulgar e é com o mesmo que encara um assustador diagnóstico de leucemia. A necessidade de um transplante coloca-o na rota de um doador de medula, por quem desenvolve um fascínio imediato, sem imaginar que se trata do seu verdadeiro pai.

O carinho natural entre os dois desperta a insegurança de Tomás, que manipula Nico para distorcer a imagem do homem que lhe pode salvar a vida. A sua jornada será tão emocional quanto transformadora, confrontando-o com segredos que mudarão para sempre a sua ideia de família.