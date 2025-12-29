Amor à Prova: No dia em que completa 8 anos, Nico descobre que tem leucemia

  • TVI Novelas
  • Hoje às 13:33
Amor à Prova: No dia em que completa 8 anos, Nico descobre que tem leucemia - TVI

Dia 5 de janeiro vai ficar a conhecer este menino e a sua luta.

Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

Em «Amor à Prova», Salvador Biernat dá vida a Nico, um menino de 8 anos, que vê a sua vida virada do avesso com um diagnóstico grave.

Nico, adotado em bebé por Alice e Tomás, cresce num lar amoroso, dividido entre a proteção da mãe e a exigência do pai. Fascinado por carros, tem um sentido de humor invulgar e é com o mesmo que encara um assustador diagnóstico de leucemia. A necessidade de um transplante coloca-o na rota de um doador de medula, por quem desenvolve um fascínio imediato, sem imaginar que se trata do seu verdadeiro pai.

O carinho natural entre os dois desperta a insegurança de Tomás, que manipula Nico para distorcer a imagem do homem que lhe pode salvar a vida. A sua jornada será tão emocional quanto transformadora, confrontando-o com segredos que mudarão para sempre a sua ideia de família.

Relacionados

Amor à Prova: A personagem de João Jesus esconde um segredo

Novela «Amor à Prova»: quando uma família vê a sua felicidade ser abalada pela doença do filho

Mais Vistos

«Descansa em paz»: Dias depois do natal, noivo de Maria Botelho Moniz e a família sofrem perda inesperada.

Hoje
1

Pedro Bianchi Prata

seg, 20 out
2

Última hora: Família de Ruy de Carvalho emite comunicado sobre estado de saúde do ator

Hoje
3

«Namorava, namorava e namorava»: Ana Guiomar encontra novo amor e mostra foto especial

Ontem
4

Na cidade do amor, Ana Guiomar está com companhia especial

Festa é Festa
seg, 8 set
5

Aos 97 anos, Ruy de Carvalho brilha na passadeira vermelha com detalhe surpreendente

sáb, 22 fev
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí «Terra Forte»: Cobra lança acusação e deixa Maria de Fátima em choque

Terra Forte
Hoje

Amor à Prova: Nova novela da TVI estreia dia 5 de janeiro

Hoje

Última hora: Família de Ruy de Carvalho emite comunicado sobre estado de saúde do ator

Hoje

«Hoje a casa voltou a respirar»: O desabafo emocionante de Rosa Bela após notícia marcante

sex, 26 dez

«Namorava, namorava e namorava»: Ana Guiomar encontra novo amor e mostra foto especial

Ontem

Vem aí «A Protegida»: Margarida descobre uma bomba e conta tudo Laura

A Protegida
Ontem
FORA DO ECRÃ

Última hora: Família de Ruy de Carvalho emite comunicado sobre estado de saúde do ator

Hoje

O que se passa com Inês Aires Pereira? Atriz revela marca misteriosa

Hoje

Portugal une-se para que surjam boas notícias sobre Ruy de Carvalho

Hoje

«Tenho andado desaparecida»: Fernanda Serrano explica afastamento com mensagem emocionante

A Protegida
Hoje

Falta pouco! Descubra quando nasce a neta de Helena Isabel

Hoje

Ana Guiomar surpreende ao passear com alguém especial num dos locais mais visitados deste Natal

Hoje
Mais Fora do Ecrã