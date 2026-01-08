Amor à Prova

Vem aí em «Amor à Prova»: Nico desaparece

O pânico está instalado. Onde está o menino?

Em «Amor à Prova», Tomás (João Jesus) fala com Amália (Ana Guiomar) ao telemóvel e diz-lhe que Nico (Salvador Biernat) desapareceu. Ela fica confusa e preocupada ao saber do desaparecimento de Nico que questiona se já falaram com as mães dos amigos dele. Alice (Mafalda Marafusta) liga à mãe e pergunta-lhe se sabe de Nico. Olga diz que falou com os vizinhos e ninguém o viu.

Luz (Alexandra Lencastre) fica preocupada com o desaparecimento do neto. Vítor (Diogo Infante) vinha a chegar e pergunta o que se passa. Luz diz-lhe que Nico desapareceu e Vítor fica alarmado.

Alice pede à mãe para a avisar, caso Nico apareça em sua casa. Tomás fica pensativo e pergunta a Alice se Cris (José Condessa) tem a morada deles. Alice acha absurdo que Cris tenha feito alguma coisa, mas Tomás diz que não o conhecem e não sabem do que ele é capaz. Tomás sai para procurar o filho e pede a Alice para ligar para todos os pais.

Recorde-se que Nico é adotado:

