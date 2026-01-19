Vem aí em «Amor à Prova»: Nico emociona-se com Cris, mas acontecimento inesperado cria tensão

Em «Amor à Prova», Sara (Joana de Verona) dá o almoço a Nico (Salvador Biernat), de forma muito atenciosa. Batem à porta e Cris (José Condessa) aparece para falar com Sara, mas não fazia ideia de que aquele quarto era o de Nico. Este fica muito entusiasmado quando vê Cris e acha que ele o veio ver.
Cris fica aturdido ao ver que entrou no quarto de Nico. Este por sua vez fica radiante por ver Cris ali e acha que ele o veio ver. Nico apresenta Cris a Sara e pergunta-lhe se já o conhecia. Sara aproveita para mandar uma farpa e diz que achava que o conhecia, mas afinal não.
Sara sai e Cris hesita em ir atrás dela, mas acaba por ir. Cris explica a Sara que veio conversar com ela e não fazia ideia que a ia encontrar no quarto de Nico, mas ela não acredita. Cris afirma que não é capaz de ignorar que tem um filho e Sara tem de decidir se quer continuar com ele ou não. Sara vê Alice e beija Cris. Alice (Mafalda Marafusta) vê, Tomás repara e chama-a para irem ver Nico.
