Vem aí em «Amor à Prova»: Nico fica encantado com Cris, enquanto Tomás entra em pânico

Não há como explicar a ligação que os une.

Em «Amor à Prova», Alice (Mafalda Marafusta) e Tomás (João Jesus) entreolham-se em pânico. Cris (José Condessa) tenta disfarçar as emoções que sente e pergunta a Nico (Salvador Biernat) se é ele que vai vencer a leucemia. Nico pergunta se ele é o dador e Alice acha melhor não mentir. Ana (Leonor Oliveira) e Nico festejam por terem encontrado um dador. Alice diz a Ana que um terramoto fazia menos estragos, mas ela não entende.

Tomás e Nico dirigem-se para o carro. Nico vê o carro de Cris e fica encantado. Alice explica a Ana que Cris além de compatível, é o pai biológico de Nico. Ana diz que não fazia ideia, nem nunca pensou que ele estivesse ali e pede desculpa pela confusão que causou. Nico vê que o carro é de Cris e fica ainda mais deslumbrado com o seu dador.

O ambiente é tenso. Nico não se cala com o carro de Cris e pergunta ao pai se um dia pode dar uma volta. Tomás não podia ficar mais irritado e vai para o quarto. Alice explica melhor a Ana o tumulto que causou. Ela pede desculpa, mas também não tinha como adivinhar. Alice abraça Ana e pede-lhe para contar aos pais que Cris é compatível.

Alice vai ter com Tomás, para tentar apaziguar o tumulto que a ida de Ana e Nico à clínica causou. Alice diz que talvez seja um sinal de que devem contar a verdade a Nico, mas Tomás não quer pensar nessa hipótese. Alice sugere que Tomás conte a Afonso que Cris é compatível com Nico, para que não seja sempre o último a saber de tudo.

Mais Fora do Ecrã