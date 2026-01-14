Amor à Prova

Vem aí em «Amor à Prova»: Ao receber mensagem de Cris, Alice vive momento de pânico no hospital

  • TVI Novelas
  • Hoje às 11:03
Vem aí em «Amor à Prova»: Ao receber mensagem de Cris, Alice vive momento de pânico no hospital - TVI

Um grande susto.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «Amor à Prova», Alice (Mafalda Marafusta) ajuda Nico (Salvador Biernat) a vestir a bata do hospital. Marco diz que vai ser o enfermeiro de Nico e mete-se com ele por querer ser piloto de automóveis. Nico fica entusiasmado com a conversa, mas pergunta se vai ficar sem cabelo e Alice emociona-se e sai do quarto para não chorar à frente do filho.

Recompõe-se e pega no telemóvel. Vê que tem um áudio de Cris (José Condessa) e ouve-o. Alice sorri com ternura ao ouvir as palavras de Cris e decide responder.

Ela agradece a mensagem, mas nisto ouve um barulho e corre para o quarto de Nico aos gritos. Alice entra em pânico e procura Nico com o olhar, mas quem caiu foi outra pessoa.

Recorde-se que Cris tem pedido por tudo para estar mais tempo com o filho:

Relacionados

Vem aí em «Amor à Prova»: Nico fica encantado com Cris, enquanto Tomás entra em pânico

Vem aí em «Amor à Prova»: O momento em que Cris e Nico se conhecem

Amor à Prova

Salvador Biernat, Nico de «Amor à Prova», é filho de um ator famoso de «Morangos com Açúcar»

Amor à Prova
Hoje

Vem aí em «Amor à Prova»: Melanie deixa André perplexo

Amor à Prova
Hoje

Amor à Prova- Tomás e Alice entram em discussão acessa: «Estou farta disto»

Amor à Prova
Ontem

Amor à Prova: Tomás apanha Cris, Alice e Nico em flagrante?

Amor à Prova
Ontem

Amor à Prova: Carlos descobre o que Amália anda a esconder de David

Amor à Prova
Ontem

Amor à Prova: Nico pergunta a Cris pelo filho

Amor à Prova
Ontem
Mais Amor à Prova

Mais Vistos

Salvador Biernat, Nico de «Amor à Prova», é filho de um ator famoso de «Morangos com Açúcar»

Amor à Prova
Hoje
1

Salvador Biernat é filho de um conhecido ator

Hoje
2

“Já não consigo disfarçar”: Ana Guiomar assume nova paixão

Amor à Prova
Ontem
3

Na cidade do amor, Ana Guiomar está com companhia especial

Festa é Festa
8 set 2025
4

Vem aí em «Terra Forte»: Caio sugere a Maria de Fátima que incrimine Flor pelo desaparecimento de Manuel

Terra Forte
qui, 8 jan
5

«Que se lixem as flores e os chocolates»: Atriz famosa revela o segredo do amor verdadeiro

Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Salvador Biernat, Nico de «Amor à Prova», é filho de um ator famoso de «Morangos com Açúcar»

Amor à Prova
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Cobra chateia-se com Caio e o acordo fica por um fio

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «Amor à Prova»: Ao receber mensagem de Cris, Alice vive momento de pânico no hospital

Amor à Prova
Hoje

«Não tenho capacidade (...) de fingir que está tudo bem»: Rosa Bela quebra o silêncio sobre o que está a viver

Hoje

Sara Barradas fala sobre o seu passado e acaba por emocionar os seguidores

A Protegida
Hoje

Vem aí em «A Protegida»: Anita perde o controlo após conversa perturbadora

A Protegida
Hoje
FORA DO ECRÃ

«Não tenho capacidade (...) de fingir que está tudo bem»: Rosa Bela quebra o silêncio sobre o que está a viver

Hoje

'Regresso ao passado' leva Sara Prata tomar uma decisão

Queridos Papás
Hoje

Sara Barradas fala sobre o seu passado e acaba por emocionar os seguidores

A Protegida
Hoje

«As mudanças vêm sempre»: Quando menos se esperava, Marta Andrino surpreende fãs

Festa é Festa
Hoje

«Eu nunca tinha ouvido falar disto»: Jéssica Athayde sofre de uma limitação física inesperada

Hoje

Salvador Biernat, Nico de «Amor à Prova», é filho de um ator famoso de «Morangos com Açúcar»

Amor à Prova
Hoje
Mais Fora do Ecrã