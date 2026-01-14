Amor à Prova

Salvador Biernat, Nico de «Amor à Prova», é filho de um ator famoso de «Morangos com Açúcar»

  • Mariana Filipe
  • Hoje às 11:38
Curioso? Revelamos tudo!

Salvador Biernat tem vindo a conquistar o público português através da sua participação na novela «Amor à Prova», onde dá vida à personagem Nico, um dos papéis mais emotivos da história. O jovem ator tem-se destacado não só pelo talento, mas também pela intensidade com que interpreta uma narrativa marcada por amor, segredos e superação. No entanto, há um detalhe da sua vida pessoal que muitos desconhecem: Salvador Biernat é filho de um ator bem conhecido dos portugueses, que brilhou em «Morangos com Açúcar 6».

Nico, a personagem que está a emocionar os telespectadores

Em «Amor à Prova», Salvador Biernat interpreta Nico, um jovem adotado ainda bebé por Alice e Tomás. Criado num ambiente familiar marcado pelo carinho, cresce dividido entre a proteção constante da mãe e a exigência rígida do pai. Apaixonado por carros e dono de um sentido de humor peculiar, Nico enfrenta a vida com leveza, até ser confrontado com um diagnóstico assustador: leucemia.

A necessidade urgente de um transplante de medula leva-o a cruzar-se com um potencial dador, por quem desenvolve uma ligação imediata, sem saber que se trata do seu verdadeiro pai biológico. Esta relação desperta ciúmes e inseguranças em Tomás, que acaba por manipular Nico, tentando afastá-lo do homem que lhe pode salvar a vida. A jornada emocional da personagem é intensa e transformadora, revelando segredos que mudam para sempre a sua perceção de família.

O talento vem de família

Fora do pequeno ecrã, Salvador Biernat carrega um legado artístico. O jovem ator é filho de Simão Biernat, que ficou conhecido do grande público ao interpretar Raúl em «Morangos com Açúcar 6», uma das fases mais marcantes da série juvenil da TVI.

Simão Biernat, atualmente com 35 anos, manteve-se ligado ao mundo da representação, embora tenha optado por afastar-se da televisão. Hoje, dedica-se sobretudo ao teatro e à formação de novos talentos, dando aulas de representação e trabalhando como encenador.

Uma carreira sólida no teatro

Ao longo dos últimos anos, Simão Biernat tem estado envolvido em várias produções teatrais de relevo. Entre os trabalhos mais conhecidos estão encenações como «Alice no País das Maravilhas» e, mais recentemente, o musical «Pinóquio 2.0» (em que o filho participou), que esteve em cena em Alenquer e conquistou público de várias idades.

Uma família unida

Salvador Biernat é fruto da relação de Simão Biernat com Tereza Biernat, contabilista, e tem uma irmã mais nova. Crescer num ambiente artístico parece ter sido determinante para o seu percurso, refletindo-se no à-vontade e maturidade que demonstra em cena.

Com uma personagem forte em «Amor à Prova» e uma herança artística evidente, Salvador Biernat afirma-se como um nome a acompanhar de perto na ficção nacional, seguindo, com identidade própria, os passos de um pai que marcou uma geração em «Morangos com Açúcar».

