Irreconhecídel! Ator famoso perde 10 quilos em cinco meses

  TVI Novelas
  Há 3h e 17min
Irreconhecídel! Ator famoso perde 10 quilos em cinco meses - TVI

Ator mostra transformação corporal de cortar a respiração

O ator Salvador Nery recentemente, integrou o elenco da novela "Cacau", onde interpretou a personagem de Tomané, deixou os fãs rendidos ao partilhar nas redes sociais a sua impressionante transformação física, revelando um percurso de superação e disciplina que tem inspirado milhares de seguidores. O ator recorreu ao Instagram para mostrar, em imagens lado a lado, a evolução que alcançou ao longo dos últimos meses, um verdadeiro exemplo de foco e dedicação.

Em tom descontraído, mas visivelmente orgulhoso, Salvador começou por relembrar o início desta jornada: “Quando comecei tinha 80kg (gordo flácido e a usar o 42/44 de calças)”, escreveu, acompanhando o desabafo com uma fotografia que documenta o seu ponto de partida. A mudança, no entanto, não se fez esperar.

Segundo o próprio, “na 2.ª imagem, seis meses depois, tinha menos 10kg. Sêco como nunca estive, a parecer maior e já com 1,5kg de massa magra ganho”, descreveu o artista, visivelmente satisfeito com os resultados obtidos. A publicação rapidamente se tornou viral, com inúmeros elogios à força de vontade e à forma física impressionante que o ator conseguiu atingir.

Mas a transformação de Salvador Nery não parou por aí. O ator revelou ainda a fase mais recente da sua evolução, mostrando que o processo continua em curso e com metas bem definidas: “Na 3.ª imagem (hoje) tenho 75,8kg. Já ganhei mais 1,5kg. O objetivo é continuar a ganhar até dezembro e secar em janeiro de 2026. Fica aqui dito: em janeiro de 2027 terei 80 kilinhos e estarei como nunca estive. Sêco e forte! Tudo com uma rotina saudável, e boa comidinha! Zero drogas. All natural 💪”, afirmou.

A honestidade e a transparência de Salvador conquistaram os seguidores, que não pouparam elogios ao seu empenho e ao exemplo positivo que transmite. O ator mostra que a transformação física vai muito além da estética — é também um exercício de determinação, paciência e equilíbrio.

Entre mensagens de incentivo e admiração, há quem veja em Salvador Nery uma verdadeira inspiração para um estilo de vida mais saudável e consciente. Uma coisa é certa: o ator está no melhor momento da sua vida, e o resultado está — literalmente — à vista de todos.

