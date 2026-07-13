O cinema está de luto. Morreu o inesquecível ator de “Jurassic Park”

O mundo do cinema está de luto. Sam Neill, ator de "Jurassic Park", morreu esta segunda-feira, 13 de julho, aos 78 anos. A notícia foi confirmada pela família através de um comunicado divulgado nas redes sociais do ator.

Natural da Nova Zelândia, Sam Neill construiu uma carreira de várias décadas e tornou-se um nome incontornável da sétima arte. Ficou para sempre associado ao papel do Dr. Alan Grant na saga "Jurassic Park", mas brilhou também em produções aclamadas como "O Piano", "A Caçada ao Outubro Vermelho", "Peaky Blinders" e "The Tudors".

Nos últimos anos, o ator falou publicamente sobre a batalha contra um cancro no sangue diagnosticado em 2022. Recentemente, tinha revelado que estava livre da doença. Segundo a família, a morte foi súbita e inesperada, tendo ocorrido em Sydney, na Austrália, rodeado pelos familiares mais próximos.

Com uma carreira marcada por personagens memoráveis e interpretações que conquistaram várias gerações, Sam Neill deixa um legado incontornável no cinema e na televisão.