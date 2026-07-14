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Exclusivo «Terra Forte»: Sammy diz ao pai que não é feliz com Flor

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  • Hoje às 09:15
Exclusivo «Terra Forte»: Sammy diz ao pai que não é feliz com Flor - TVI

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Exclusivo «Terra Forte»: Sammy (José Fidalgo) conta a Álvaro (José Wallenstein) ter ficado afetado com o que Susette (Inês Faria) lhe disse de ele não ser uma pessoa feliz, e isso o fez pensar em retrospetiva sobre a sua vida, dizendo que penou enquanto esteve com Maria de Fátima (Rita Pereira), e agora que pensava que ia ficar bem com Flor (Benedita Pereira), António (João Catarré) regressa, ficando novamente numa encruzilhada com Flor de não saber de quem ela gosta mesmo. Sammy diz a Álvaro perceber agora que não está a ser feliz com Flor, que o deixa em permanente insegurança por ela ainda poder gostar de António. Álvaro abre-se com o filho a dizer achar que ele só conseguiria voltar a sentir-se bem se começasse uma relação com outra pessoa, dizendo que às vezes não são os grandes amores o melhor para as nossas vidas. Rosa Maria (Custódia Gallego) entra com Flor, que sai rapidamente, com Rosa Maria a dizer que ela está com um problema que todas as mulheres têm. Sammy diz a Álvaro não ter acreditado naquela desculpa, achando que Flor esteve com António e chegou chateada com o que ele lhe possa ter dito. Sammy diz ao pai que Susette tem mesmo razão ao dizer que ele nunca está feliz.

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