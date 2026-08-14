Terra Forte: Susette quase desmaia ao ver Sammy praticamente nu. «Fico maluca com os abdominais…»

Em Terra Forte, Susette (Inês Faria) está cada vez mais determinada a aproximar-se de Sammy (José Fidalgo). Depois de uma noite de grande cumplicidade entre os dois, a empregada vai ficar ainda mais convencida de que pode conquistar o patrão.

Tudo começa quando Susette aproveita a fragilidade emocional de Sammy para se aproximar dele. Os dois admitem não estar felizes nas respetivas relações e Maria de Fátima (Rita Pereira) incentiva Susette a avançar.

O momento acontece durante o velório de Armando (Ricardo Carriço). Enquanto Luzilei abraça Vivi (Sofia Nicholson), que começa a pensar no futuro dos negócios do falecido, Álvaro (José Wallenstein) provoca Flor (Benedita Pereira), dizendo que Sammy parece ter gostado muito de Débora (Elisa Volpatto).

O comentário deixa Flor desconfortável, sobretudo quando Álvaro também questiona a relação dela com António (João Catarré). Percebendo que Flor não está bem, Sammy aconselha-a a ir embora.

É então que Susette surge completamente diferente, chamando a atenção de Delfina (Elsa Galvão) e despertando os ciúmes de Leumi (Cassiano Carneiro).

Uma noite inesperada

Quando vê Sammy sair, Susette decide segui-lo. O empresário confessa que precisa de descomprimir e revela-lhe que se separou de Flor. Susette finge surpresa, embora fique claramente satisfeita com a notícia, e convida-o para irem beber qualquer coisa.

A noite ganha rapidamente outro ritmo. Susette dança em cima de uma mesa e Sammy avisa-a de que ainda vai acabar por cair. A previsão concretiza-se e ela perde o equilíbrio, acabando nos braços dele e ficando a olhá-lo completamente rendida.

Sammy aceita depois o desafio para dançarem e, pela primeira vez em algum tempo, mostra-se verdadeiramente divertido. A proximidade entre os dois deixa Susette convencida de que o plano de Maria de Fátima pode resultar.

Quando decide que está na hora de terminar a noite, Sammy admite ter-se divertido muito e sugere que poderão repetir a saída. Susette, porém, acaba por se sentir mal devido aos excessos.

Mais tarde, Sammy regressa a casa a ampará-la. Antes de sair discretamente, garante-lhe que gostou muito de passar a noite com ela e dá-lhe um beijo no rosto.

Para Sammy, o gesto parece ser apenas uma despedida carinhosa. Para Susette, é a confirmação de que tem hipóteses reais de conquistar o patrão.

Susette fica rendida aos encantos de Sammy

No dia seguinte, Flor questiona Sammy por ele não ter dormido com ela. Fica surpreendida quando o marido afirma querer acelerar o processo de separação.

Sammy é direto: considera que deve ser Flor a abandonar a casa, uma vez que foi ela quem decidiu terminar o casamento. Acusa-a ainda de continuar presa às dúvidas sobre António, algo que, na sua opinião, ficou evidente com os ciúmes que demonstrou ao vê-lo ao lado de Débora.

Flor fica atónita com a posição do marido. Mas é então que acontece um dos momentos mais divertidos. Susette entra no quarto de Sammy e depara-se com o patrão em tronco nu, depois de este ter acabado de tomar banho.

A empregada fica completamente deslumbrada e não consegue esconder o que está a pensar: «Fico maluca com os abdominais todos traçadinhos».

Ao ouvi-lo dizer que ele e Flor vão separar-se, Susette finge surpresa, apesar de a notícia ser precisamente aquilo que esperava ouvir.

A noite de diversão pode ter terminado, mas Susette está agora mais determinada do que nunca a conquistar Sammy.