Aos 50 anos, atriz que marcou uma geração mostra-se radiante e em plena forma

Estreada em 2004, «Inspetor Max» tornou-se uma das séries mais marcantes e acarinhadas da história da TVI, mantendo-se até hoje em exibição através do canal TVI Ficção. Ao longo das suas aventuras policiais, várias personagens conquistaram o público, entre elas Júlia, a jornalista independente, destemida e curiosa interpretada por Sandra Celas, que rapidamente se destacou pelo carisma e pela intensidade com que deu vida à personagem.

Mais de duas décadas depois desse sucesso, 2025 assinala o aguardado regresso de Sandra Celas à ficção da TVI, agora com a personagem Vitória, na novela «A Protegida». Um regresso que tem despertado grande entusiasmo junto dos espectadores, não só pela qualidade interpretativa da atriz, mas também pela maturidade e elegância que hoje a acompanham.

Aos 50 anos, Sandra Celas está a dar que falar não apenas pelo seu talento consolidado, mas também pela sua forma física escultural e saudável, que reflete um estilo de vida equilibrado e em sintonia com a natureza. Recentemente, a atriz partilhou um carrossel de fotografias em fato de banho, num jacúzi rodeado de paisagem natural, transmitindo serenidade e plenitude. Na legenda, escreveu: «Solstício. Yule. Bem-vindo Inverno! A estação em que vim a este mundo tão feito de contrastes. A partir de hoje a luz será sempre a crescer.»

A publicação não tardou a gerar uma onda de reações elogiosas por parte dos seguidores, que destacaram a beleza e a presença luminosa da atriz. Entre os muitos comentários, pode ler-se: «Deslumbrante Sandra bjs boas festas bjs…»; «Desejo-lhe umas boas festas ❤️❤️»; «Boas festas com muito charme»; «Uma sereia 🧜‍♀️ será sempre uma sereia 🥰»; «E a Serra ficou mais deslumbrante!»; «Bela mulher super maravilhosa ❤️».

Com um percurso sólido, personagens memoráveis e uma energia que parece renovar-se com o tempo, Sandra Celas afirma-se como um exemplo de talento, autenticidade e bem-estar, mostrando que a maturidade pode ser sinónimo de brilho, equilíbrio e inspiração.

