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Foi uma das maiores estrelas de Inspetor Max. Aos 51 anos, continua incrível

  • Há 2h e 6min
Foi uma das maiores estrelas de Inspetor Max. Aos 51 anos, continua incrível - TVI

Foi uma das atrizes mais marcantes de Inspetor Max. Veja como está Sandra Celas aos 51 anos

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Há personagens e rostos da televisão portuguesa que permanecem na memória de várias gerações. É o caso de Sandra Celas, uma das atrizes que marcou o sucesso de Inspetor Max, série que estreou há 22 anos e que continua a conquistar novos espectadores através das suas reposições.

Ao longo dos anos, Inspetor Max tornou-se uma das produções mais emblemáticas da ficção nacional. A série, protagonizada pelo famoso pastor-alemão Max e por um elenco de atores que rapidamente conquistou o público, continua a ser transmitida na televisão portuguesa, mantendo-se popular entre quem cresceu a acompanhá-la e também junto das novas gerações.

Entre os rostos mais marcantes da série está Sandra Celas. A atriz, hoje com 51 anos, continua a destacar-se pela elegância e boa forma física, mostrando que o tempo parece passar de forma discreta por ela. 

As imagens mais recentes têm merecido elogios dos fãs, que continuam a acompanhar o seu percurso profissional e a recordar o papel que Sandra Celas desempenhou numa das séries mais acarinhadas da televisão portuguesa.

Neste momento, Sandra Celas é uma das atrizes da novela Protegida. Percorra a galeria e veja as melhores fotos de Sandra Celas. 

Recorde, no vídeo em baixo, a participação de Sandra Celas na série Inspetor Max:

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