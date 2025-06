Vem aí em «A Protegida»: Quem é a misteriosa Teresa, que tem tanta influência em Laura?

Teresa (Sandra Faleiro), é irmã de Óscar (Joaquim Horta) e mãe biológica de José Diogo (Pedro Sousa), formou-se em advocacia, mas nunca exerceu por opção.

Marcada pelo abandono e pela rejeição, carrega um rancor profundo. Aos 15 anos, envolveu-se com Jorge (Paulo Pires), sentindo-se especial ao ser escolhida por um homem cobiçado. Os olhares transformaram-se em juras de amor e encontros que culminaram numa gravidez. Teresa acreditou que formariam uma família, até descobrir que ele já vivia com Clarice (Fernanda Serrano) .

Rejeitada por Jorge, vê o mesmo acontecer em casa: o pai torna-se violento e é expulsa de casa pelo pai, que aceitou dinheiro de Virgílio (Diogo Morgado) para afastá-la. Humilhada, Teresa e a mãe saem de Elvas sem nada.

Tentou refazer a vida e casou-se com um empresário rico e mais velho, mas nunca esqueceu Jorge. Após enviuvar, dedicou-se a encontrar o filho que abandonou no orfanato, descobrindo que ele fora adotado por Jorge e Clarice.

Devastada e sedenta de vingança, volta a Elvas com Isabel (Sara Barradas) e o irmão, Óscar para recuperar José Diogo e destruir aqueles que lhe tiraram tudo. Torna-se confidente de Laura (Alexandra Lencastre) e dá-lhe conselhos, que ela vê como preciosos. Entre realidade e ilusão, oscila entre amor e ódio, sem medir as consequências. Quer o filho e a vingança, mas precisa de se apaziguar com o passado. Esconde a culpa de ter cedido à pressão de Virgílio para abandonar José Diogo.

Recorde um dos telefonemas de Laura com Teresa: