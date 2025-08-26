A Protegida

Vem aí «A Protegida»: Teresa prende Jorge e exige verdade

Cada mentira de Jorge corre perigo de ser revelada.

Teresa (Sandra Faleiro) aperta o nariz de  Jorge (Paulo Pires) com o alicate e obriga-o a pedir-lhe desculpa. Sofia bate à porta e Teresa manda Jorge ficar em silêncio. Sofia diz que sabe que Teresa está no quarto e ameaça fazer um escândalo se ela não abrir a porta. Teresa diz que vai libertar Jorge, mas ele vai ter de contar a Laura (Alexandra Lencastre) que tem duas famílias e que é pai de José Diogo (Pedro Sousa). Jorge diz que aceita.

Jorge vai ter com Clarice (Fernanda Serrano), mas ela está muito revoltada com o que descobriu e não o quer ver à frente. Jorge garante que não sabia de nada e que nunca a enganou. Clarice diz que ficou muito fragilizada ao saber que JD tem uma mãe, mas Jorge promete que nunca vai deixar que Teresa roube JD de Clarice. Jorge conta a Clarice que Teresa lhe deu um prazo para contar toda a verdade a Laura.

Relembre-se do momento em que Teresa descobre que já é avó e o pai é JD:

 

