Vem aí «A Protegida»: Acidente inesperado deixa Sofia e Óscar em choque no local da ocorrência

  • Hoje às 00:00
Vem aí «A Protegida»: Acidente inesperado deixa Sofia e Óscar em choque no local da ocorrência - TVI

Revelamos tudo.

Sofia (Catarina Rebelo)  atende uma chamada e fica tensa ao saber que ocorreu um acidente. Imediatamente, avisa Óscar (Joaquim Horta), que reage surpreso. Polícias e paramédicos rapidamente assumem o controlo da situação. Quando Óscar (Joaqim Horta) e Isabel chegam ao local, não conseguem evitar a consternação que sentem. José Diogo (Pedro Sousa), confuso, pergunta a Óscar se o acidentado era irmão de  Teresa (Sandra Faleiro) .

Entretanto, Mariana (Matilde Reymão)  mostra a Benedita (Maria do Céu Guerra)  o brinquedo que JD trouxe e admite saber que ele esteve ali. Benedita pergunta se Mariana ficou chateada, mas percebe que não, reconhecendo a justiça da neta. Mariana pede apenas que tenha mais cuidado, para que Laura (Alexandra Lencastre) não venha a descobrir.

Reveja este momento importante em que JD ameaça matar Jorge por estar perto da filha:

