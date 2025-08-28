Vem aí «A Protegida»: Acidente inesperado deixa Sofia e Óscar em choque no local da ocorrência

Sofia (Catarina Rebelo) atende uma chamada e fica tensa ao saber que ocorreu um acidente. Imediatamente, avisa Óscar (Joaquim Horta), que reage surpreso. Polícias e paramédicos rapidamente assumem o controlo da situação. Quando Óscar (Joaqim Horta) e Isabel chegam ao local, não conseguem evitar a consternação que sentem. José Diogo (Pedro Sousa), confuso, pergunta a Óscar se o acidentado era irmão de Teresa (Sandra Faleiro) .
Entretanto, Mariana (Matilde Reymão) mostra a Benedita (Maria do Céu Guerra) o brinquedo que JD trouxe e admite saber que ele esteve ali. Benedita pergunta se Mariana ficou chateada, mas percebe que não, reconhecendo a justiça da neta. Mariana pede apenas que tenha mais cuidado, para que Laura (Alexandra Lencastre) não venha a descobrir.
