Menos de um ano após o casamento, conhecida atriz fala pela primeira vez sobre a separação

Sandra Silva, influenciadora digital e atriz que conquistou notoriedade ao interpretar Carolina em “Morangos com Açúcar 7”, foi a mais recente convidada do podcast "Cala-te Boca", da Mega Hits, onde respondeu sem filtros às perguntas dos locutores. E algumas envolvem o recente processo de divórcio.

A atriz e criadora de conteúdo digital acabou inevitavelmente por ser confrontada com a separação de João Borges, anunciada em abril deste ano, poucos meses depois de o casal ter oficializado a relação pelo civil.

Uma das questões colocadas prendeu-se com um vídeo recentemente publicado por Sandra Silva, onde utilizou a música "Toxic", de Britney Spears. Muitos seguidores interpretaram a escolha como uma indireta ao ex-marido, mas a influenciadora rejeitou essa ideia.

Sem hesitar, Sandra garantiu que «o João não era tóxico, ok?», afastando qualquer associação entre a música e o fim da relação.

A criadora de conteúdo aproveitou ainda para responder às críticas de quem considera que tem falado demasiado sobre o divórcio. Sandra defendeu-se, explicando que a curiosidade em torno do tema existe precisamente porque nunca revelou os verdadeiros motivos da separação.

Durante a conversa, falou também sobre o filho, Vasco, de quatro anos, esclarecendo que nunca expôs publicamente o lado emocional da criança. A influenciadora explicou que apenas partilhou ter procurado ajuda especializada para lidar com aquele momento delicado e reforçou que «as emoções do Vasco são do Vasco», recusando expor aquilo que considera ser um processo íntimo do filho.

Já perto do final da entrevista surgiu a pergunta que muitos gostariam de ver respondida: qual foi afinal o motivo da separação? Mas foi precisamente aí que Sandra Silva decidiu não abrir o jogo.

«Eu e o João combinámos não falar publicamente da nossa separação e eu respeito imenso o João e o João respeita-me imenso», explicou.

Apesar do fim da relação amorosa, a atriz garantiu que a amizade entre ambos continua intacta. Como prova disso, revelou que ainda há poucos dias falou com o ex-marido: «Liguei-lhe há dois dias a dizer: vou ao “Cala-te Boca”», contou.

Sandra Silva revelou ainda que não guarda qualquer arrependimento em relação ao casamento, apesar de a relação ter terminado menos de um ano depois.

A influenciadora recordou que adorou o momento em que oficializou a união pelo civil e garantiu que, se pudesse voltar atrás, faria exatamente a mesma escolha: «Não me arrependo de ter casado», afirmou.